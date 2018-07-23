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العثماني يعطي اشارة إطلاق المنصة الوطنية للمشاركة المواطنة

بتاريــخ : 23 يوليوز 2018 / 19:36 العثماني يعطي اشارة إطلاق المنصة الوطنية للمشاركة المواطنة | بوليتيك
العثماني يعطي اشارة إطلاق المنصة الوطنية للمشاركة المواطنة
أشرف رئيس الحكومة و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، على إطلاق المنصة الوطنية للمشاركة المواطنة (eparticipation.ma)، وذلك صباح

شوف تيفي

أشرف رئيس الحكومة و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، على إطلاق المنصة الوطنية للمشاركة المواطنة (eparticipation.ma)، وذلك صباح اليوم الاثنين 23 يوليوز 2018 بمركز الاستقبال والندوات لمؤسسة محمد السادس بالرباط.

وتهدف هذه المنصة الإلكترونية الوطنية، وفق بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الاثنين، الى "تحقيق مشاركة فعالة ومباشرة للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، وتيسير ممارسة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني لحقهم في تقديم العرائض والملتمسات والتشاور العمومي".

وأبرز سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، في كلمته أنه "حرص على حضور حفل إطلاق البوابة دعما لهذه المبادرة الهامة باعتبارها جزءً من البرنامج الحكومي في مجال دعم الديمقراطية التشاركية، وأيضا من أجل تحسيس جميع الفاعلين خاصة جمعيات المجتمع المدني بأهمية هذا الورش الذي انطلق بإقرار القوانين والمراسيم ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية وإحداث لجنة العرائض".

كما دعا رئيس الحكومة جمعيات المجتمع المدني الى "القيام بدور أكبر في مجال التفكير والاقتراح والتقدم بالعرائض التي من شأنها التأثير في السياسات العمومية وطنيا ومحليا من خلال آليات الديمقراطية التشاركية التي تكمل الديموقراطية التمثيلية".

واعتبر العثماني أن "إطلاق هذه المنصة سيسهل على المواطنات والمواطنين وخاصة جمعيات المجتمع المدني، سبل إطلاق المبادرات وتتبع مسارها ومآلاتها وذلك باستثمار الآليات الرقمية والوسائل التقنية الحديثة بشكل يوفر الجهد والمال".

وتتمثل خدمات المنصة أساسا في تقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع، وكذلك التشاور العمومي بإبداء الرأي وتقديم مقترحات بخصوص برامج ومشاريع وسياسات عمومية تهم المصلحة العامة والمدرجة في إطار التشاور العمومي الذي تنظمه المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية. كما تتيح المنصة الاطلاع على الوثائق والنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لممارسة المشاركة المواطنة وكذا على دلائل الاستعمال إلى جانب الوقوف على آخر المبادرات التي تمت معالجتها من طرف السلطات العمومية المعنية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب العثماني إشارة إطلاق المنصة الوطنية للمشاركة المواطنة

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