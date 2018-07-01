العثماني يكشف وضعية التعليم العمومي المغربي ﻿

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن هناك بعض الخطابات التيئيسية تروج بشكل كبير بشأن وضعية التعليم العمومي المغربي، مبرزا أن هناك جهات وراء الأزمة التي يعيشها القطاع.

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أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن هناك بعض الخطابات التيئيسية تروج بشكل كبير بشأن وضعية التعليم العمومي المغربي، مبرزا أن هناك جهات وراء الأزمة التي يعيشها القطاع.

وأضاف العثماني خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب يومه الاثنين ، أن التلاميذ والطلبة الذين يدرسون بالتعليم العمومي أثبتوا تفوقهم و أن المدرسة العمومية استعادت عافتيها.

واسترسل قائلا :" إذا كان هناك من نقص في أداء بعض الأساتذة فإن ذلك لا يعني القطاع كله، و أن الكل يعمل ويقوم بدوره ولا ينبغي تبخيس مجهوداتهم بسبب تصرفات البعض أو بسبب بعض الخصاص الذي يعرفه القطاع..."

وزاد رئيس الحكومة أن زيادة الطلب على الولوج للجامعات العامة يرفع بـ 5 بالمائة سنويا، فيما يتضاعف الرقم بالنسبة لطالبي ولوج الجامعات ذات الاستقطاب المحدود، مؤكدا أن عدد المسجلين بالجامعات العامة فاق 822 ألفا خلال الموسم الحالي، في حين بلغ 105 آلاف بالنسبة للجامعات ذات الاستقطاب المحدود.

وكشف العثماني أن عدد الأساتذة الدائمين يفوق 19 ألف أستاذ بمعدل أستاذ لكل 59 طالب، بينما ينخفض هذا الرقم إلى 19 طالبا لكل أستاذ باحتساب الأساتذة المتعاقدين والزائرين.