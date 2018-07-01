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زيان يكشف حقيقة فيديو القرآن أمــام البرلمان و يشكر الجهات التي قامت بمبادرة إعادة نشره

بتاريــخ : 23 يوليوز 2018 / 19:24 زيان يكشف حقيقة فيديو القرآن أمــام البرلمان و يشكر الجهات التي قامت بمبادرة إعادة نشره | بوليتيك
زيان يكشف حقيقة فيديو القرآن أمــام البرلمان و يشكر الجهات التي قامت بمبادرة إعادة نشره
في كشفه عن تفاصيل الفيديو الذي ظهر من خلاله يُرتل القرآن أمام البرلمان، قال محمد زيان، المنسق الوطني للحزب المغربي الحر: '' أشكر الجهات التي قامت بهذه المبادرة وأعادت نشر الفيديو، الذي يسجل وقائع

شوف تيفي

في كشفه عن تفاصيل الفيديو الذي ظهر من خلاله يُرتل القرآن أمام البرلمان، قال محمد زيان، المنسق الوطني للحزب المغربي الحر: " أشكر الجهات التي قامت بهذه المبادرة وأعادت نشر الفيديو، الذي يسجل وقائع قراءة القرآن مع الطلبة أمام قبة البرلمان سنة 2011 لتذكير المغاربة بالبعد الروحاني لـ"محمد زيان".

وأوضح زيان، في اتصال هاتفي لـ"شوف تيفي"، اليوم الاثنين 23 يوليوز 2018 أن "تفاصيل الفيديو تعود لسنة 2011، أيام حركة 20 فبراير، حيث التقيت صدفة بمجموعة من الطلبة يقرؤون القرآن أمام قبة البرلمان، وانضممت إليهم، لأنهم يتوافقون مع ثقافتي وتربيتي وعقيدتي، وأن من أعاد نشر الفيديو بعد مرور 7 سنوات يريد أن يؤكد على ترابط بين المحامي زيان والحركة الإسلامية، التي أتقاطع معها دينيا وروحانيا وليس سياسيا".

في سياق متصل عبر المتحدث عن تشبثه بفكرة أنه لو أصبح رئيسا للحكومة، سيمكن في ظرف 10 أيام من استعادة الابتسامة لأفواه المغاربة حيث قال: " لو أصبحت رئيسا للحكومة، سأقوم في ظرف 10 أيام، بتحريك المساطر القانونية والتي يخولها لي الدستور، بمحاسبة المفسدين ومعاقبتهم واسترجاع أموال المغاربة من الناهبين ومصاصي الدماء الذين لا يسددون الضرائب المفروضة عليهم، ويستنزفون خزينة الدولة".

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب محمد زيان الجهات مبادرة إعادة نشر الفيديو الابتسامة

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