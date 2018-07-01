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العثماني يقدم حصيلة برامج محاربة الأمية للموسم القرائي 2017-2018

بتاريــخ : 23 يوليوز 2018 / 19:21 العثماني يقدم حصيلة برامج محاربة الأمية للموسم القرائي 2017-2018 | بوليتيك
العثماني يقدم حصيلة برامج محاربة الأمية للموسم القرائي 2017-2018
قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بتعاون وتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية، ''تمكنت من تسجيل أكثر من مليون مستفيد(ة) من برامج محاربة الأمية برسم الموسم القرائي

شوف تيفي:

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بتعاون وتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية، "تمكنت من تسجيل أكثر من مليون مستفيد(ة) من برامج محاربة الأمية برسم الموسم القرائي 2017-2018، أي بزيادة تقدر ب 12.38 في المائة، مقارنة مع الموسم القرائي السابق.

وأبرز العثماني، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، اليوم الاثنين 23 يوليوز:" إن عدد المستفيدين من برامج محو الأمية بلغ أكثر من 520 847 مستفيد(ة)، بينما بلغ عدد المستفيدين من برامج ما بعد محو الأمية أكثر من 304 191 مستفيد(ة)، وبلغت نسبة المستفيدات 91.29 في المائة من مجموع المستفيدين من هذه البرامج، أي ما يعادل 948.390 مستفيدة، مقابل 434 90 مستفيد".

وبالنسبة لتوزيع عدد المستفيدين حسب وسط الإقامة، فقد "بلغ مجموع المستفيدات والمستفيدين بالوسط القروي 540.732 شخصا، أي ما يعادل نسبة 52 في المائة، من المجموع العام للمسجلين بالبرامج. فيما يمثل المستفيدون من برامج محو الأمية بالوسط الحضري نسبة 48 في المائة (498.092) مستفيد(ة)، يضيف رئيس الحكومة.

كما أوضح العثماني، أنه " بالنسبة لتوزيع أعداد المستفيدين حسب الجهات، فإن جهة سوس- ماسة احتلت الصدارة من حيث عدد المسجلين ببرامج محاربة الأمية، إذ بلغ عددهم 138.033 مستفيدا(ة)، أي ما يعادل نسبة 13.29 في المائة من مجموع المسجلين، متبوعة بجهة فاس-مكناس، حيث سجل 127.900 مستفيدا(ة) بنسبة تناهز 12.31 في المائة من المجموع العام للمسجلين. وتحتل جهة الدار البيضاء-سطات المرتبة الثالثة بعدد 122.656 مسجلا ومسجلة وهو ما يقارب نسبة 11.81 في المائة من مجموع المسجلين بالبرامج.

 

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شوف تيفي المغرب العثماني حصيلة برامج محاربة الأمية الموسم القرائي

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