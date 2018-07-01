توقيف مواطن ليتواني متلبسا بمحاولة تهريب أزيد من 8.5 كلغ من الكوكايين بمطار محمد الخامس ﻿

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الاثنين، من توقيف مواطن من جنسية ليتوانية، يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك بعد ضبطه متلبسا بمحاولة تهريب ثمانية

شوف تيفي و.م.ع

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الاثنين، من توقيف مواطن من جنسية ليتوانية، يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك بعد ضبطه متلبسا بمحاولة تهريب ثمانية كيلوغرامات و530 غراما من مخدر الكوكايين.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه به كان قد وصل إلى مطار محمد الخامس الدولي على متن الرحلة الجوية القادمة من مدينة "ساوباولو" بالبرازيل، في انتظار العبور في نفس اليوم في اتجاه مطار "فريتاون" بسيراليون، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش الدقيق عن ضبط المخدرات المحجوزة معبأة بإحكام داخل علب بلاستيكية ومعدنية ضمن أمتعته الشخصية، فضلا عن حجز 16 ورقة نقدية مزيفة من فئة 50 أورو ضبطت بحوزة المشتبه به.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، حسب البلاغ، الذي أشار إلى أن هذه القضية تندرج في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.