اسماعيل العلوي يفجرها في وجه ممثلي الأمة.. البرلماني ليس موظفا أو مستخدما لكي يطالب بمعاش التقاعد ﻿

يرى مولاي اسماعيل العلوي الأمين العام الأسبق لحزب التقدم والإشتراكية، أن البرلماني ليس موظفا في الدولة أو مُشغل أو مُستخدم حتى يتقاضى تقاعدا، بل هو منتخب مكلف بمهمة ''مواطنة'' تدوم ما يُكتب لها أن

شـــوف تيفي:

يرى مولاي اسماعيل العلوي الأمين العام الأسبق لحزب التقدم والإشتراكية، أن البرلماني ليس موظفا في الدولة أو مُشغل أو مُستخدم حتى يتقاضى تقاعدا، بل هو منتخب مكلف بمهمة "مواطنة" تدوم ما يُكتب لها أن تدوم في الزمان والمكان، سواء في مرحلة نيابية واحدة أو أكثر، مؤكدا أن ما يتقاضاه البرلماني هو مجرد تعويض عن المتاعب التي يتحملها، وإن كانت كثيرة للإنصاف، يبرز المتحدث ذاته على ضوء استحضاره للتجربة الخاصة التي قضاها داخل المؤسسة التشريعية في مرحلة معينة.

ففي حوار تنشر "المشعل" تفاصيله في عددها الجديد المرتقب هذا الأسبوع، لم يخف العلوي حقيقة وجود بعض البرلمانيين الذين عانوا اجتماعيا واقتصاديا في مرحلة متقدمة من العمر، داعيا إدارة البرلمان إلى اتخاذ ما يلزم على مستوى الأخذ بعين الإعتبار الحالات المحدودة التي يحتمل تعرضها لمشاكل اجتماعية في حياتها بعد مرحلة الحياة البرلمانية، وذلك لتفادي السقوط في بعض حالات التسول أو غيرها من الأمور المؤسفة التي قد لا يشرف بلادنا السماع بها أو حدوثها، مع أنها تبقى حالات معدودة كما قلت لأنه ليس كل البرلمانيين في حاجة إلى تقاعد، يؤكد العلوي

الأمين العام الأسبق لحزب التقدم والإشتراكية اعترف مع ذلك بثقل العمل البرلماني، حيث أشار إلى أن ممارسة ممثل الأمة للعمل التشريعي بمفهومه الحقيقي، يفرض عليه ضرورة الإلتزام بإنفاق مصاريف باهضة على مستوى التواصل والتنقل والإقامة والقرب من المواطنين وغير ذلك، وهو العمل الشاق والمكلف ماليا وفكريا، والذي من المؤكد أنه سيجعل ما يتقاضاه البرلماني غير كاف لمواجهة التحديات المطروحة في مسار ممارسة مهام التشريع وسياسة القرب من الناخبين، خصوصا بالنسبة للبرلمانيين الذين لا دخل لهم سوى دخل المؤسسة التشريعية، يبرز أحد حكماء حزب الكتاب.