كاتب الدولة المكلف بالتعليم يُوضح:هذه حقيقة إغراق شهادات الماستر المعتمدة بالمغرب بشهادات الجامعات الدينية المصرية ﻿

نفى بيان توضيحي لخالد الصمدي عن كتابة الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، توصلت شوف تيفي بنسخة منه، كل ما راج في عدة منابر إعلامية ورقية وإلكترونية، حول قيام الأخير، بـ : ''إغراق شهادات

شوف تيفي

نفى بيان توضيحي لخالد الصمدي عن كتابة الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، توصلت شوف تيفي بنسخة منه، كل ما راج في عدة منابر إعلامية ورقية وإلكترونية، حول قيام الأخير، بـ : "إغراق شهادات الماستر المعتمدة بالمغرب بشهادات الجامعات الدينية المصرية وتوقيع العشرات من القرارات التي تقوم بمعادلة شهادات الماستر المغربية المقدمة من كليات الآداب والشريعة الإسلامية بالدبلومات الممنوحة من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بجمهورية مصر العربية".

وأوضح البيان أنه "درء لكل تأويل خاطئ ومن أجل توضيح المعطيات الواردة في هذا الخبر، أن معادلة هذه الدبلومات موضوع الخبر معمول به منذ سنة 2009 وليس قرارا جديدا".

كما أكد البيان التوضيحي: "أن الشهادات المسلمة من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بمصر التي منحت لها المعادلة مع الماستر المسلم من الجامعات المغربية خضعت لنفس المساطر المحددة بالنصوص القانونية المنظمة لمعادلة الشهادات بالمغرب المعمول بها بالنسبة لجميع الشهادات الأجنبية في مختلف الحقول المعرفية".

وأكد ذات المصدر، "أن ملفات المعادلة الخاصة بهذه الشهادة الأجنبية تتوفر على جميع الوثائق الإدارية والتربوية المطلوبة وتمت دراستها من طرف لجن علمية مكونة من خبراء ذوي الاختصاص".

وأفاد الصمدي من خلال البيان نفسه: "أن اللجنة المختصة بالحقل المعرفي لشهادة الدراسات الإسلامية موضوع الخبر الصحفي هي التي اقترحت معادلة هذه الشهادات المصرية للماستر المغربي".