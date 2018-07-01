بنك المغرب: البطالة في ارتفاع ونمو بطيء للاقتصاد الوطني ﻿

أعلن بنك المغرب أن نسبة البطالة بلغت 10.5 في المائة موضحا أن المناصب المحدثة تتوزع على 50 ألف منصب في قطاع الخدمات، و43 ألف منصب في الفلاحة، و32 ألف منصب في البناء، والأشغال العمومية.

شوف تيفي

أعلن بنك المغرب أن نسبة البطالة بلغت 10.5 في المائة موضحا أن المناصب المحدثة تتوزع على 50 ألف منصب في قطاع الخدمات، و43 ألف منصب في الفلاحة، و32 ألف منصب في البناء، والأشغال العمومية.

وكشف بنك المغرب في بيان له، أن الصناعة المغربية بما فيها الصناعة التقليدية فقدت 9 آلاف منصب شغل، مسجلا إحداث الاقتصاد الوطني ما بين الفصل الأول من سنة 2017 ونفس الفصل من سنة 2018، ما مجموعه 116 ألف منصب شغل.

ويتوقع بنك المغرب وفق ذات البيان، أن يتراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 3.6 بالمائة في 2018، و3.1 في المائة في 2019، مضيفا أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ستواصل انتعاشها في سنة 2018.

المصدر ذاته، أكد أن تنفيذ الميزانية إلى غاية متم شهر أبريل أفرز زيادة في عجز الميزانية بمبلغ 1.4 مليار إلى 14.2 مليار، نتيجة بالأساس إلى تراجع الرصيد الإيجابي للحسابات الخصوصية للخزينة.