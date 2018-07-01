 بنك المغرب: البطالة في ارتفاع ونمو بطيء للاقتصاد الوطني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

اسماعيل العلوي يفجرها في وجه ممثلي الأمة.. البرلماني ليس موظفا أو مستخدما لكي يطالب بمعاش التقاعد | بوليتيك

اسماعيل العلوي يفجرها في وجه ممثلي الأمة.. البرلماني ليس موظفا أو مستخدما لكي يطالب بمعاش التقاعد

نايضة..أعضاء في الأمانة العامة والمجلس التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يدعون مجددا البقالي ومُجاهد لتقديم استقالتهما وعقد مؤتمر استثنائي | بوليتيك

نايضة..أعضاء في الأمانة العامة والمجلس التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يدعون مجددا

كاتب الدولة المكلف بالتعليم يُوضح:هذه حقيقة إغراق شهادات الماستر المعتمدة بالمغرب بشهادات الجامعات الدينية المصرية | بوليتيك

كاتب الدولة المكلف بالتعليم يُوضح:هذه حقيقة إغراق شهادات الماستر المعتمدة بالمغرب بشهادات

بنك المغرب: البطالة في ارتفاع ونمو بطيء للاقتصاد الوطني | بوليتيك

بنك المغرب: البطالة في ارتفاع ونمو بطيء للاقتصاد الوطني

ب7 نقاط المغرب يتراجع في مؤشر سيادة القانون محتلا الرتبة 67 ضمن 113 دولة | بوليتيك

ب7 نقاط المغرب يتراجع في مؤشر "سيادة القانون" محتلا الرتبة 67 ضمن 113 دولة

برلمانيون من قلب قبة البرلمان : ما بقى يتيق فينا تا شي واحد | بوليتيك

برلمانيون من قلب قبة البرلمان : ''ما بقى يتيق فينا تا شي واحد''

احتياطات وزارة الفلاحة لتجنب تكرار تسمم اللحوم | بوليتيك

احتياطات وزارة الفلاحة لتجنب تكرار تسمم اللحوم

ميزة جديدة بالإنستغرام تكشف لمتابعيك متى تكون EN LIGNE وهذه طريقة تعطيلها | نت 2.0

ميزة جديدة بالإنستغرام تكشف لمتابعيك متى تكون ''EN LIGNE'' وهذه طريقة تعطيلها

رئيس الحكومة يدعو إلى التعبئة من أجل النهوض بأوضاع التعليم | بوليتيك

رئيس الحكومة يدعو إلى التعبئة من أجل النهوض بأوضاع التعليم

الإشاعات المشوشة المسمومة

بنك المغرب: البطالة في ارتفاع ونمو بطيء للاقتصاد الوطني

بتاريــخ : 23 يوليوز 2018 / 17:54 بنك المغرب: البطالة في ارتفاع ونمو بطيء للاقتصاد الوطني | بوليتيك
بنك المغرب: البطالة في ارتفاع ونمو بطيء للاقتصاد الوطني
أعلن بنك المغرب أن نسبة البطالة بلغت 10.5 في المائة موضحا أن المناصب المحدثة تتوزع على 50 ألف منصب في قطاع الخدمات، و43 ألف منصب في الفلاحة، و32 ألف منصب في البناء، والأشغال العمومية.

شوف تيفي

أعلن بنك المغرب أن نسبة البطالة بلغت 10.5 في المائة موضحا أن المناصب المحدثة تتوزع على 50 ألف منصب في قطاع الخدمات، و43 ألف منصب في الفلاحة، و32 ألف منصب في البناء، والأشغال العمومية.

وكشف بنك المغرب في بيان له، أن الصناعة المغربية بما فيها الصناعة التقليدية فقدت 9 آلاف منصب شغل، مسجلا إحداث الاقتصاد الوطني ما بين الفصل الأول من سنة 2017 ونفس الفصل من سنة 2018، ما مجموعه 116 ألف منصب شغل.

ويتوقع بنك المغرب وفق ذات البيان، أن يتراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 3.6 بالمائة في 2018، و3.1 في المائة في 2019، مضيفا أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ستواصل انتعاشها في سنة 2018.

المصدر ذاته، أكد أن تنفيذ الميزانية إلى غاية متم شهر أبريل أفرز زيادة في عجز الميزانية بمبلغ 1.4 مليار إلى 14.2 مليار، نتيجة بالأساس إلى تراجع الرصيد الإيجابي للحسابات الخصوصية للخزينة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب بنك المغرب البطالة ارتفاع نمو بطيء اقتصاد الوطني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

اسماعيل العلوي يفجرها في وجه ممثلي الأمة.. البرلماني ليس موظفا أو مستخدما لكي يطالب بمعاش التقاعد | بوليتيك

اسماعيل العلوي يفجرها في وجه ممثلي الأمة.. البرلماني ليس موظفا أو مستخدما لكي يطالب بمعاش التقاعد

نايضة..أعضاء في الأمانة العامة والمجلس التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يدعون مجددا البقالي ومُجاهد لتقديم استقالتهما وعقد مؤتمر استثنائي | بوليتيك

نايضة..أعضاء في الأمانة العامة والمجلس التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يدعون مجددا البقالي ومُجاهد لتقديم استقالتهما وعقد مؤتمر استثنائي

كاتب الدولة المكلف بالتعليم يُوضح:هذه حقيقة إغراق شهادات الماستر المعتمدة بالمغرب بشهادات الجامعات الدينية المصرية | بوليتيك

كاتب الدولة المكلف بالتعليم يُوضح:هذه حقيقة إغراق شهادات الماستر المعتمدة بالمغرب بشهادات الجامعات الدينية المصرية

ب7 نقاط المغرب يتراجع في مؤشر سيادة القانون محتلا الرتبة 67 ضمن 113 دولة | بوليتيك

ب7 نقاط المغرب يتراجع في مؤشر "سيادة القانون" محتلا الرتبة 67 ضمن 113 دولة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو مؤثر..اغماءات وزغاريد لحظة وصول جثمان الشاب المغربي اللي مات فظروف غامضة بروسيا+ لحظة الدفن و تصريح قوي لوالدته | بــووز
منذ 23 دقيقة

فيديو مؤثر..اغماءات وزغاريد لحظة وصول جثمان الشاب المغربي اللي مات فظروف غامضة بروسيا+ لحظة الدفن و تصريح قوي لوالدته

في أول خروج إعلامي صــادم و غير متوقع..شاهد على مجزرة آزرو يروي القصة الكاملة..الأستاذ مكانش مريض وها علاش قتل جيرانو ببندقية صيد | بــووز

في أول خروج إعلامي صــادم و غير متوقع..شاهد على مجزرة آزرو يروي القصة الكاملة..الأستاذ مكانش مريض وها علاش قتل جيرانو ببندقية صيد

براسولات البحررغم المنع و تحرير الملك العمومي..عودة كراء البراصولات بشاطئ عين الذئاب | بــووز

براسولات البحررغم المنع و تحرير الملك العمومي..عودة كراء ''البراصولات'' بشاطئ عين الذئاب

حصــري و بالفيديو..هافين قْتــل الأستاذ المتقاعد 3 أشخاص من أفراد عائلته بآزرو | بــووز

حصــري و بالفيديو..هافين قْتــل الأستاذ المتقاعد 3 أشخاص من أفراد عائلته بآزرو

﻿

آخر المستجدات

اسماعيل العلوي يفجرها في وجه ممثلي الأمة.. البرلماني ليس موظفا أو مستخدما لكي يطالب بمعاش التقاعد | بوليتيك
منذ 3 دقائق

اسماعيل العلوي يفجرها في وجه ممثلي الأمة.. البرلماني ليس موظفا أو مستخدما لكي يطالب بمعاش التقاعد

نايضة..أعضاء في الأمانة العامة والمجلس التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يدعون مجددا البقالي ومُجاهد لتقديم استقالتهما وعقد مؤتمر استثنائي | بوليتيك

نايضة..أعضاء في الأمانة العامة والمجلس التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يدعون مجددا

كاتب الدولة المكلف بالتعليم يُوضح:هذه حقيقة إغراق شهادات الماستر المعتمدة بالمغرب بشهادات الجامعات الدينية المصرية | بوليتيك

كاتب الدولة المكلف بالتعليم يُوضح:هذه حقيقة إغراق شهادات الماستر المعتمدة بالمغرب بشهادات

بنك المغرب: البطالة في ارتفاع ونمو بطيء للاقتصاد الوطني | بوليتيك

بنك المغرب: البطالة في ارتفاع ونمو بطيء للاقتصاد الوطني

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.