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ب7 نقاط المغرب يتراجع في مؤشر "سيادة القانون" محتلا الرتبة 67 ضمن 113 دولة

بتاريــخ : 23 يوليوز 2018 / 17:50 ب7 نقاط المغرب يتراجع في مؤشر سيادة القانون محتلا الرتبة 67 ضمن 113 دولة | بوليتيك
ب7 نقاط المغرب يتراجع في مؤشر "سيادة القانون" محتلا الرتبة 67 ضمن 113 دولة
تراجع المغرب في سلم ''سيادة القانون'' في مؤشر جديد لقياس العدالة، فيما سجلت دول عربية مثل تونس ولبنان والإمارات، تقدما على ذات المؤشر.

شوف تيفي

تراجع المغرب في سلم "سيادة القانون" في مؤشر جديد لقياس العدالة، فيما سجلت دول عربية مثل تونس ولبنان والإمارات، تقدما على ذات المؤشر.

وأوضحت نتائج مؤشر العدالة، الذي أصدرته مؤسسة " WJP" يوم أمس الأحد، أن المغرب يحتل الرتبة 67 ضمن 113 دولة في "دليل سيادة القانون"، مسجلا تراجعه بسبع درجات مقارنة مع نفس الإحصاء لسنة 2016، فيما سجلت تونس تقدما ب 4 درجات، ولبنان درجتين، والإمارات درجة واحدة، فيما استقر ترتيب الأردن، بينما انضمت مصر للمغرب في لائحة الدول العربية المتراجعة في التصنيف.

واعتمد التصنيف الجديد على 44 مؤشرا ضمن ثمانية عوامل أساسية هي: القيود على صلاحيات الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام، والأمن، وتطبيق العدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

ومن بين الدول العربية المصنفة في التقرير، حل المغرب رابعا في الرتبة 67، فيما صنفت الإمارات العربية المتحدة في الرتبة 32 و الأردن 42 وتونس 54، ولبنان 87 ومصر في ذيل القائمة العربية في الرتبة 110.

وفي المرتبة الأولى جاءت الدنمارك على مؤشر العدالة، فيما جاءت فنزويلا أخيرا.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب نقاط مؤشر سيادة القانون

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