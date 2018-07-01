ميزة جديدة بالإنستغرام تكشف لمتابعيك متى تكون ''EN LIGNE'' وهذه طريقة تعطيلها ﻿

أطلقت إدارة تطبيق ''إنستغرام'' في الآونة الأخيرة ميزة جديدة «مؤشر الحالة الأخضر»، الذي سيظهر للآخرين عندما تكون نشطاً على التطبيق.

شوف تيفي

أطلقت إدارة تطبيق ''إنستغرام'' في الآونة الأخيرة ميزة جديدة «مؤشر الحالة الأخضر»، الذي سيظهر للآخرين عندما تكون نشطاً على التطبيق.

ومن خلال الميزة الجديدة ستظهرعلامة خضراء بجوار اسم المستخدم في صندوق الرسائل المباشرة وقائمة المتابعين عند مشاركة المحتوى على التطبيق.

وبهذا الخصوص أعلن التطبيق المذكور « أصبح الآن من السهل التواصل مع الأصدقاء على إنستغرام من خلال إظهار حالة اتصالهم، وعندما يكونوا متاحين لإجراء محادثة».

وفي نفس السياق وللراغبين في تعطيل هذه الخاصية، وذلك عن طريق إعدادات التطبيق، حيث على المستخدم الانتقال إلى الصفحة الخاصة به، ثم الضغط على رمز ''الترس'' وبعدها الانتقال إلى الأسفل حيث سيجد المستخدم خيار «حالة النشاط» ضمن إعدادات «الخصوصية والأمان»، ومن هناك يُمكن تبديل خيار «إظهار حالة النشاط» أو إيقاف تشغيله.