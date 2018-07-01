رئيس الحكومة يدعو إلى التعبئة من أجل النهوض بأوضاع التعليم ﻿

شدد سعد الدين العثماني على أن الحكومة عازمة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للإعداد المبكر للدخول المدرسي والجامعي والتكويني المقبل، وذلك على مختلف المستويات التي يتطلبها حسن تدبير

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شدد سعد الدين العثماني على أن الحكومة عازمة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للإعداد المبكر للدخول المدرسي والجامعي والتكويني المقبل، وذلك على مختلف المستويات التي يتطلبها حسن تدبير هذه العملية، سواء فيما يتعلق بتأهيل بنيات الاستقبال وتعزيز الموارد البشرية أو بتطوير الجوانب البيداغوجية أو تحسين الدعم الاجتماعي... إلخ.

وأكد رئيس الحكومة، أثناء سرده لمختلف إجراءات الحكومة والتدابير التي تم تنفيذها برسم الموسم الدراسي الحالي، اليوم الاثنين 23 يوليوز في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، ردا على سؤال "التعليم: الحصيلة والاستعداد"، على ضرورة مواصلة تفعيل هذه التدابير برسم الموسم المقبل (2018-2019) والتعبئة الشاملة لكافة القوى الحية للأمة من أجل ربح رهان النهوض بأوضاع التعليم ببلادنا.

وأضاف العثماني: "فمهما كان حجم الصعوبات والتحديات التي يطرحها هذا الملف، فإن الإصلاح المنشود يبقى ممكنا بانخراط الجميع: أسرة التعليم، أسر التلاميذ، المجتمع، الفاعلون الاقتصاديون...".