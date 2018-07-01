 رئيس الحكومة يدعو إلى التعبئة من أجل النهوض بأوضاع التعليم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

اسماعيل العلوي يفجرها في وجه ممثلي الأمة.. البرلماني ليس موظفا أو مستخدما لكي يطالب بمعاش التقاعد | بوليتيك

اسماعيل العلوي يفجرها في وجه ممثلي الأمة.. البرلماني ليس موظفا أو مستخدما لكي يطالب بمعاش التقاعد

نايضة..أعضاء في الأمانة العامة والمجلس التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يدعون مجددا البقالي ومُجاهد لتقديم استقالتهما وعقد مؤتمر استثنائي | بوليتيك

نايضة..أعضاء في الأمانة العامة والمجلس التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يدعون مجددا

كاتب الدولة المكلف بالتعليم يُوضح:هذه حقيقة إغراق شهادات الماستر المعتمدة بالمغرب بشهادات الجامعات الدينية المصرية | بوليتيك

كاتب الدولة المكلف بالتعليم يُوضح:هذه حقيقة إغراق شهادات الماستر المعتمدة بالمغرب بشهادات

بنك المغرب: البطالة في ارتفاع ونمو بطيء للاقتصاد الوطني | بوليتيك

بنك المغرب: البطالة في ارتفاع ونمو بطيء للاقتصاد الوطني

ب7 نقاط المغرب يتراجع في مؤشر سيادة القانون محتلا الرتبة 67 ضمن 113 دولة | بوليتيك

ب7 نقاط المغرب يتراجع في مؤشر "سيادة القانون" محتلا الرتبة 67 ضمن 113 دولة

برلمانيون من قلب قبة البرلمان : ما بقى يتيق فينا تا شي واحد | بوليتيك

برلمانيون من قلب قبة البرلمان : ''ما بقى يتيق فينا تا شي واحد''

احتياطات وزارة الفلاحة لتجنب تكرار تسمم اللحوم | بوليتيك

احتياطات وزارة الفلاحة لتجنب تكرار تسمم اللحوم

ميزة جديدة بالإنستغرام تكشف لمتابعيك متى تكون EN LIGNE وهذه طريقة تعطيلها | نت 2.0

ميزة جديدة بالإنستغرام تكشف لمتابعيك متى تكون ''EN LIGNE'' وهذه طريقة تعطيلها

رئيس الحكومة يدعو إلى التعبئة من أجل النهوض بأوضاع التعليم | بوليتيك

رئيس الحكومة يدعو إلى التعبئة من أجل النهوض بأوضاع التعليم

الإشاعات المشوشة المسمومة

رئيس الحكومة يدعو إلى التعبئة من أجل النهوض بأوضاع التعليم

بتاريــخ : 23 يوليوز 2018 / 17:23 رئيس الحكومة يدعو إلى التعبئة من أجل النهوض بأوضاع التعليم | بوليتيك
رئيس الحكومة يدعو إلى التعبئة من أجل النهوض بأوضاع التعليم
شدد سعد الدين العثماني على أن الحكومة عازمة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للإعداد المبكر للدخول المدرسي والجامعي والتكويني المقبل، وذلك على مختلف المستويات التي يتطلبها حسن تدبير

شوف تيفي

شدد سعد الدين العثماني على أن الحكومة عازمة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للإعداد المبكر للدخول المدرسي والجامعي والتكويني المقبل، وذلك على مختلف المستويات التي يتطلبها حسن تدبير هذه العملية، سواء فيما يتعلق بتأهيل بنيات الاستقبال وتعزيز الموارد البشرية أو بتطوير الجوانب البيداغوجية أو تحسين الدعم الاجتماعي... إلخ.

وأكد رئيس الحكومة، أثناء سرده لمختلف إجراءات الحكومة والتدابير التي تم تنفيذها برسم الموسم الدراسي الحالي، اليوم الاثنين 23 يوليوز في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، ردا على سؤال "التعليم: الحصيلة والاستعداد"، على ضرورة مواصلة تفعيل هذه التدابير برسم الموسم المقبل (2018-2019) والتعبئة الشاملة لكافة القوى الحية للأمة من أجل ربح رهان النهوض بأوضاع التعليم ببلادنا.

وأضاف العثماني: "فمهما كان حجم الصعوبات والتحديات التي يطرحها هذا الملف، فإن الإصلاح المنشود يبقى ممكنا بانخراط الجميع: أسرة التعليم، أسر التلاميذ، المجتمع، الفاعلون الاقتصاديون...".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب رئيس الحكومة التعبئة النهوض أوضاع التعليم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

اسماعيل العلوي يفجرها في وجه ممثلي الأمة.. البرلماني ليس موظفا أو مستخدما لكي يطالب بمعاش التقاعد | بوليتيك

اسماعيل العلوي يفجرها في وجه ممثلي الأمة.. البرلماني ليس موظفا أو مستخدما لكي يطالب بمعاش التقاعد

نايضة..أعضاء في الأمانة العامة والمجلس التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يدعون مجددا البقالي ومُجاهد لتقديم استقالتهما وعقد مؤتمر استثنائي | بوليتيك

نايضة..أعضاء في الأمانة العامة والمجلس التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يدعون مجددا البقالي ومُجاهد لتقديم استقالتهما وعقد مؤتمر استثنائي

كاتب الدولة المكلف بالتعليم يُوضح:هذه حقيقة إغراق شهادات الماستر المعتمدة بالمغرب بشهادات الجامعات الدينية المصرية | بوليتيك

كاتب الدولة المكلف بالتعليم يُوضح:هذه حقيقة إغراق شهادات الماستر المعتمدة بالمغرب بشهادات الجامعات الدينية المصرية

بنك المغرب: البطالة في ارتفاع ونمو بطيء للاقتصاد الوطني | بوليتيك

بنك المغرب: البطالة في ارتفاع ونمو بطيء للاقتصاد الوطني

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو مؤثر..اغماءات وزغاريد لحظة وصول جثمان الشاب المغربي اللي مات فظروف غامضة بروسيا+ لحظة الدفن و تصريح قوي لوالدته | بــووز
منذ 31 دقيقة

فيديو مؤثر..اغماءات وزغاريد لحظة وصول جثمان الشاب المغربي اللي مات فظروف غامضة بروسيا+ لحظة الدفن و تصريح قوي لوالدته

في أول خروج إعلامي صــادم و غير متوقع..شاهد على مجزرة آزرو يروي القصة الكاملة..الأستاذ مكانش مريض وها علاش قتل جيرانو ببندقية صيد | بــووز

في أول خروج إعلامي صــادم و غير متوقع..شاهد على مجزرة آزرو يروي القصة الكاملة..الأستاذ مكانش مريض وها علاش قتل جيرانو ببندقية صيد

براسولات البحررغم المنع و تحرير الملك العمومي..عودة كراء البراصولات بشاطئ عين الذئاب | بــووز

براسولات البحررغم المنع و تحرير الملك العمومي..عودة كراء ''البراصولات'' بشاطئ عين الذئاب

حصــري و بالفيديو..هافين قْتــل الأستاذ المتقاعد 3 أشخاص من أفراد عائلته بآزرو | بــووز

حصــري و بالفيديو..هافين قْتــل الأستاذ المتقاعد 3 أشخاص من أفراد عائلته بآزرو

﻿

آخر المستجدات

اسماعيل العلوي يفجرها في وجه ممثلي الأمة.. البرلماني ليس موظفا أو مستخدما لكي يطالب بمعاش التقاعد | بوليتيك
منذ 11 دقيقة

اسماعيل العلوي يفجرها في وجه ممثلي الأمة.. البرلماني ليس موظفا أو مستخدما لكي يطالب بمعاش التقاعد

نايضة..أعضاء في الأمانة العامة والمجلس التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يدعون مجددا البقالي ومُجاهد لتقديم استقالتهما وعقد مؤتمر استثنائي | بوليتيك

نايضة..أعضاء في الأمانة العامة والمجلس التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يدعون مجددا

كاتب الدولة المكلف بالتعليم يُوضح:هذه حقيقة إغراق شهادات الماستر المعتمدة بالمغرب بشهادات الجامعات الدينية المصرية | بوليتيك

كاتب الدولة المكلف بالتعليم يُوضح:هذه حقيقة إغراق شهادات الماستر المعتمدة بالمغرب بشهادات

بنك المغرب: البطالة في ارتفاع ونمو بطيء للاقتصاد الوطني | بوليتيك

بنك المغرب: البطالة في ارتفاع ونمو بطيء للاقتصاد الوطني

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.