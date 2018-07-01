العثماني 47 في المائة من الأساتذة يشتغلون بالوسط القروي ﻿

قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن مجموع المؤسسات التعليمية بلغ 10.905 مؤسسة تعليمية بالأسلاك الثلاثة (بزيادة 72 مؤسسة عن الموسم الدراسي الفارط)، منها 5940 بالوسط القروي أي بنسبة 54 في المائة، كما

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قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن مجموع المؤسسات التعليمية بلغ 10.905 مؤسسة تعليمية بالأسلاك الثلاثة (بزيادة 72 مؤسسة عن الموسم الدراسي الفارط)، منها 5940 بالوسط القروي أي بنسبة 54 في المائة، كما بلغ عدد المدارس الابتدائية الجماعاتية 124 وحدة.

وأضاف العثماني، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، التي اختتمت قبل قليل اليوم 23 يوليوز: "أن عدد الداخليات وصل 889، منها 545 بالوسط القروي، بزيادة 56 داخلية".

كما أوضح أنه "استفادت إلى حدود الآن 9511 مؤسسة تعليمية و 11.260 فرعية في إطار البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات التعليمية وتحسين مظهرها الداخلي والخارجي".

وأبرز المتحدث أنه "تم تخفيف حدة الاكتظاظ داخل الأقسام (30 تلميذا بالقسم كحد أقصى بالسنة الأولى والثانية ابتدائي و34 تلميذا بالقسم كحد أقصى بباقي المستويات بالسلك الابتدائي، مع أفق 36 تلميذ(ة) بالقسم كحد أقصى بباقي المستويات مع نهاية المخطط).

كما أكد العثماني أنه تمت" مواصلة الجهود الرامية إلى تلبية الحاجيات من المدرسين، حيث بلغ مجموع المدرسين بمختلف الأسلاك التعليمية ما يفوق 240 ألف أستاذ(ة)، منهم 47 في المائة يشتغلون بالوسط القروي، بالإضافة إلى توظيف من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لدفعة جديدة من الأساتذة بما مجموعه 20.000 من هذه الفئة، والتي تستفيد حاليا من التكوين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين استعدادا للموسم الدراسي المقبل 2018-2019".