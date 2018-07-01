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عــاجل: النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق في حادث إطلاق أستاذ متقاعد النار بواسطة بندقية صيد على أفراد عائلته بآزرو

بتاريــخ : 23 يوليوز 2018 / 16:49 عــاجل: النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق في حادث إطلاق أستاذ متقاعد النار بواسطة بندقية صيد على أفراد عائلته بآزرو | حوادث و حقوق
عــاجل: النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق في حادث إطلاق أستاذ متقاعد النار بواسطة بندقية صيد على أفراد عائلته بآزرو
أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في حادث إطلاق النار من طرف أستاذ متقاعد، بواسطة بندقية صيد على مجموعة من الأشخاص بجماعة تيكريكرا بقيادة أركلاون، دائرة أزرو، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

شـــوف تيفي:

أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في حادث إطلاق النار من طرف أستاذ متقاعد، بواسطة بندقية صيد على مجموعة من الأشخاص بجماعة تيكريكرا بقيادة أركلاون، دائرة أزرو، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس أن شخصا قام حوالي الحادية عشرة من ليلة أمس الأحد بإطلاق النار بواسطة بندقية صيد على مجموعة من الأشخاص بجماعة تيكريكرا، قيادة أركلاون دائرة أزرو (عمالة إفران)، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف البلاغ أن المعني بالأمر حاول مقاومة عناصر القوة العمومية التي كلفت بالتدخل وأطلق عدة عيارات على أفرادها، مما اقتضى منهم استعمال السلاح الوظيفي للحد من خطورته على المارة، مشيرا إلى أنه تمت إصابته بعيار على مستوى يده، وتمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيفه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في النازلة والتحري حول ظروف وأسباب وقوع الاعتداء، لاتخاذ المتعين قانونا.

 

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