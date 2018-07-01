هبوط اضطراري لطائرة أمريكية كانت تُــقل مديرة صندوق النقد الدولي ﻿

أفادت وسائل إعلام أرجنتينية بأن طائرة أمريكية كانت تقل على متنها مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد قد هبطت اضطراريا بمطار ''إيزيزا'' الدولي بضواحي بوينوس أيريس بعد فترة وجيزة من إقلاعها

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أفادت وسائل إعلام أرجنتينية بأن طائرة أمريكية كانت تقل على متنها مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد قد هبطت اضطراريا بمطار "إيزيزا" الدولي بضواحي بوينوس أيريس بعد فترة وجيزة من إقلاعها انطلاقا من مدرجاته.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الطائرة، التابعة للخطوط الجوية الأمريكية التي انطلقت مساء أمس الأحد من مطار بوينوس أيريس في حدود الساعة الثامنة و 55 دقيقة بالتوقيت المحلي، تعرضت لانخفاض في ضغط الهواء بمقصورتها حينما كانت تحلق فوق أجواء منطقة "غواليغوايتشو" بإقليم إنتري ريوس على بعد نحو 200 كلم شمال العاصمة الأرجنتينية.

وأوردت تقارير إعلامية إفادة مصادر من الشركة ذكرت أن الخلل تم تسجيله بعد 15 دقيقة من إقلاع الطائرة، مشيرة إلى أن قائد الرحلة اختار العودة إلى المطار الذي أقلع منه، وذلك طبقا للبروتوكول المعمول به في مثل هذه الحالات، وتجنبا لوقوع الأسوأ. وبعد عودتها إلى مطار "إيزيزا"، تم إنزال الركاب من الطائرة الأمريكية، التي كانت تؤمن الرحلة "أأ900" المتوجهة إلى ميامي، دون حوادث تذكر.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي قد حلت يوم الجمعة الماضي بالأرجنتين للمشاركة في اجتماع وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية بمجموعة العشرين، الذي اختتمت أشغاله مساء أمس الأحد.