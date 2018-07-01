عــاجل..بعد اعتقاله..هذا ما تقرر في حق الأستاذ المتقاعد اللي قتل 3 أشخاص ببندقية صيد بآزرو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أنه تقرر يومه الإثنين عرض الأستاذ المتقاعد المسمى ( محمد أسناسي)،على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس بعد اعترافه بالمجزرة الدامية التي ارتكبها بدوار

شــوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أنه تقرر يومه الإثنين عرض الأستاذ المتقاعد المسمى ( محمد أسناسي)،على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس بعد اعترافه بالمجزرة الدامية التي ارتكبها بدوار نواحي آزرو.

و كشفت مصادرنا من عين المكان، يومه الإثنين،أن الأستاذ (54) سنة الذي قدم طلبا بالمغادرة الطوعية بسبب كثرة غياباته من إعدادية تيغسالين بخنيفرة، يتوفر على رخصة حمل السلاح حيث كان يهوى ممارسة القنص.

و أفادت مصادرنا، أن هذه المجزرة الدامية، خلفت مقتل 3 أشخاص و إصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة كحصيلة نهائية.