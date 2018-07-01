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المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ترحب بقرار أوزيل

بتاريــخ : 23 يوليوز 2018 / 15:25 المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ترحب بقرار أوزيل | دولي
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ترحب بقرار أوزيل
أصدرت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية اليومعبر موقعها الرسمي الناطق بالألمانية، بيانًا يقول إن المستشارة أنجيلا ميركل، أكدت تقديرها لـ''مسعود أوزيل'' لاعب المنتخب الألماني الأول المتوج بلقب كأس

شوف سبور

أصدرت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية اليومعبر موقعها الرسمي الناطق بالألمانية، بيانًا يقول إن المستشارة أنجيلا ميركل، أكدت تقديرها لـ"مسعود أوزيل" لاعب المنتخب الألماني الأول المتوج بلقب كأس العالم 2014 رفقة منتخب بلاده، والذي أعلن عن اعتزاله دوليًا مع المنتخب الألماني على خلفية اتهامات بالعنصرية للاتحاد الألماني، مؤكدة أنه لاعب رائع وقدم الكثير للمنتخب الوطني.

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية من خلال ذات البيان : "ميركل تحترم قرار أوزيل باعتزال اللعب الدولي".

وأشارت المتحدثة باسم المستشارة أنجيلا ميركل، إلى أن حوالي ثلاثة ملايين شخص من أصول تركية يعيشون في ألمانيا اندمجوا بشكل جيد، مؤكدة أن المهاجرين مرحب بهم في ألمانيا؛ بعدما أعلن مسعود أوزيل لاعب منتخب ألمانيا لكرة القدم اعتزاله اللعب الدولي بعد مضايقات عنصرية..

 

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