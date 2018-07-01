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انفــــراد:هذه حقيقة وفاة دركــي بمجزرة آزرو التي ارتكبها أستاذ العلوم المُتقاعد

بتاريــخ : 23 يوليوز 2018 / 14:46 انفــــراد:هذه حقيقة وفاة دركــي بمجزرة آزرو التي ارتكبها أستاذ العلوم المُتقاعد | حوادث و حقوق
انفــــراد:هذه حقيقة وفاة دركــي بمجزرة آزرو التي ارتكبها أستاذ العلوم المُتقاعد
في جديد المجزرة التي ارتكبها أستاذ العلوم المتقاعد فجر يومه الإثنين بدوار نواحي آزرو، نفت مصادر خاصة لشوف تيفي أن يكون الدركي الذي أوقف الأستاذ توفي في الجريمة.

شــوف تيفي:

في جديد المجزرة التي ارتكبها أستاذ العلوم المتقاعد فجر يومه الإثنين بدوار نواحي آزرو، نفت مصادر خاصة لشوف تيفي أن يكون الدركي الذي أوقف الأستاذ توفي في الجريمة.

و كشفت مصادرنا من عين المكان، أن الدركي خاطر بحياته لحظة وقوع الجريمة و دخل إلى مكان الحادث وسحب بالقوة بندقية الصيد من يد الأستاذ المتقاعد الذي كان في حالة غير طبيعية دون أن يصب أحد منهما.

هذا و لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في عملية إطلاق نار في منطقة حشادة في آزرو، وحسب مصادر شوف تيفي من عين المكان فإن الحادث وقع فجر يومه الاثنين، عندما قام شخص في الستينات من العمر بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي، مما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

‫شوف تيفي

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