 تأجيل أشغال جلسة المحاكمة الاستئنافية في حق المتهمين بإحراق سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء إلى يوم 24 شتنبر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انفــــراد:هذه حقيقة وفاة دركــي بمجزرة آزرو التي ارتكبها أستاذ العلوم المُتقاعد | حوادث و حقوق

انفــــراد:هذه حقيقة وفاة دركــي بمجزرة آزرو التي ارتكبها أستاذ العلوم المُتقاعد

مديرية الحموشي تُكذب إدعاءات المواطنة الفرنسية المعتقلة على خلفية الخيانة الزوجية بمراكش | مجتمع

مديرية الحموشي تُكذب إدعاءات المواطنة الفرنسية المعتقلة على خلفية الخيانة الزوجية بمراكش

تأجيل أشغال جلسة المحاكمة الاستئنافية في حق المتهمين بإحراق سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء إلى يوم 24 شتنبر | حوادث و حقوق

تأجيل أشغال جلسة المحاكمة الاستئنافية في حق المتهمين بإحراق سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء إلى

جريمة بشعة.. مقتل شقيقتين بإقليم سيدي بنور بسبب صراع حول أرض متنازع عليها | حوادث و حقوق

جريمة بشعة.. مقتل شقيقتين بإقليم سيدي بنور بسبب صراع حول أرض متنازع عليها

بالصور..عصابة كتڭريسي المواطنين الأبرياء بمساعدة فتاة جميلة وسط كازا | حوادث و حقوق

بالصور..عصابة كتڭريسي المواطنين الأبرياء بمساعدة فتاة جميلة وسط كازا

عاجــــل وبالصور.. انقلاب سيارة خفيفة ووفاة شخص واثنين في حالة خطيرة ضواحي المحمدية | حوادث و حقوق

عاجــــل وبالصور.. انقلاب سيارة خفيفة ووفاة شخص واثنين في حالة خطيرة ضواحي المحمدية

هذه صــور ضحايا مجزرة آزرو اللي قتلهم أستاذ متقاعد ببندقية صيد | حوادث و حقوق

هذه صــور ضحايا مجزرة آزرو اللي قتلهم أستاذ متقاعد ببندقية صيد

مؤثر ... طفل مغربي من قلب مطار وهران يطالب السلطات الجزائرية بفتح الحدود سمعوا أشنو قال ليهم: | حوادث و حقوق

مؤثر ... طفل مغربي من قلب مطار وهران يطالب السلطات الجزائرية بفتح الحدود سمعوا أشنو قال ليهم:

مطاردة هوليودية عبر أسطح الدشيرة الجهادية تنتهي بإيقاف تاجر مخدرات خطير | حوادث و حقوق

مطاردة هوليودية عبر أسطح الدشيرة الجهادية تنتهي بإيقاف تاجر مخدرات خطير

الإشاعات المشوشة المسمومة

تأجيل أشغال جلسة المحاكمة الاستئنافية في حق المتهمين بإحراق سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء إلى يوم 24 شتنبر

بتاريــخ : 23 يوليوز 2018 / 14:06 تأجيل أشغال جلسة المحاكمة الاستئنافية في حق المتهمين بإحراق سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء إلى يوم 24 شتنبر | حوادث و حقوق
تأجيل أشغال جلسة المحاكمة الاستئنافية في حق المتهمين بإحراق سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء إلى يوم 24 شتنبر
تم تأجيل جلسة محاكمة 26 متهما، بسبب الحريق الذي شب في سجن عكاشة بالمحكمة الاستئنافية بمدينة الدار البيضاء. إلى يوم 24 شتنبر 2018، بعدما تم الحكم عليهم ابتدائيا، بـ22 سنة سجنا نافذة

شوف تيفي

تم تأجيل جلسة محاكمة 26 متهما، بسبب الحريق الذي شب في سجن عكاشة بالمحكمة الاستئنافية بمدينة الدار البيضاء. إلى يوم 24 شتنبر 2018، بعدما تم الحكم عليهم ابتدائيا، بـ22 سنة سجنا نافذة

ووفق مصدر "شوف تيفي"، فإن أطوار هذه المحاكمة انطلقت صباح اليوم الاثنين 23 يوليوز، بالغرفة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بحضور أهالي المتهمين الستة والعشرين، من بينهم قاصرين. وقد تم تأجيل الحكم بطلب من دفاع المتهمين .


وتعود تفاصيل هذه الجريمة إلى سنة 2016، حيث صرحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ لها بتاريخ 28 يوليوز 2016،" أن مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع (عكاشة) قد عرف أحداث شغب وتمرد من طرف نزلاء هذه المؤسسة.

وأَوضحت"أن تلك الأحداث تمت وفق مخطط مدروس وضعه ونفذه متزعمو هذه الحركة، إذ عمدوا إلى إحراق بعض الأفرشة من أجل إحداث دخان، والعمل على دفع الموظفين إلى التدخل، وذلك بهدف مهاجمتهم والخروج إلى خارج المعقل، كما حاولوا فتح الباب الخشبي لمكان إيداع الأسلحة إلا أنهم فشلوا في الوصول إليها بعد أن لم يستطيعوا كسر الشبكة الحديدية للباب. وبعد خروجهم إلى خارج المعقل، قام هؤلاء السجناء بإضرام النار وتكسير حافلة لنقل السجناء، ورشق بعض الموظفين الذين أصيبوا بجروح خفيفة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب انطلاق أشغال المحاكمة الاستئنافية المتهمين إحراق سجن عكاشة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

انفــــراد:هذه حقيقة وفاة دركــي بمجزرة آزرو التي ارتكبها أستاذ العلوم المُتقاعد | حوادث و حقوق

انفــــراد:هذه حقيقة وفاة دركــي بمجزرة آزرو التي ارتكبها أستاذ العلوم المُتقاعد

جريمة بشعة.. مقتل شقيقتين بإقليم سيدي بنور بسبب صراع حول أرض متنازع عليها | حوادث و حقوق

جريمة بشعة.. مقتل شقيقتين بإقليم سيدي بنور بسبب صراع حول أرض متنازع عليها

بالصور..عصابة كتڭريسي المواطنين الأبرياء بمساعدة فتاة جميلة وسط كازا | حوادث و حقوق

بالصور..عصابة كتڭريسي المواطنين الأبرياء بمساعدة فتاة جميلة وسط كازا

عاجــــل وبالصور.. انقلاب سيارة خفيفة ووفاة شخص واثنين في حالة خطيرة ضواحي المحمدية | حوادث و حقوق

عاجــــل وبالصور.. انقلاب سيارة خفيفة ووفاة شخص واثنين في حالة خطيرة ضواحي المحمدية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حــالة مستعجلة و جد مُــــؤثرة..طفلة تزادت بمصران خارج من الأمعاء و العائلة تناشد القلوب الرحيمة | حالة خاصة
منذ 10 دقائق

حــالة مستعجلة و جد مُــــؤثرة..طفلة تزادت بمصران خارج من الأمعاء و العائلة تناشد القلوب الرحيمة

زوجــة تتــهم طليقها الدركي بحرق ابنتـها..أنا سمحت فحقي وانتاقم ليا من ولادي | حالة خاصة

زوجــة تتــهم طليقها الدركي بحرق ابنتـها..أنا سمحت فحقي وانتاقم ليا من ولادي

صـــادم و بالفيديو.. أول خُــروج إعلامي لصديق الأستاذ اللي ارتكب مجزرة آزرو: تصدمنا منين شفنا الطلقات ديال القرطاس وهاعلاش قتل عائلتو بهاذ الطريقة | خارج البلاطو

صـــادم و بالفيديو.. أول خُــروج إعلامي لصديق الأستاذ اللي ارتكب مجزرة آزرو: تصدمنا منين شفنا الطلقات ديال القرطاس وهاعلاش قتل عائلتو بهاذ الطريقة

منع التكرار في المستوى الابتدائي | شوف الصحافة

منع التكرار في المستوى الابتدائي

﻿

آخر المستجدات

انفــــراد:هذه حقيقة وفاة دركــي بمجزرة آزرو التي ارتكبها أستاذ العلوم المُتقاعد | حوادث و حقوق
منذ 25 دقيقة

انفــــراد:هذه حقيقة وفاة دركــي بمجزرة آزرو التي ارتكبها أستاذ العلوم المُتقاعد

مديرية الحموشي تُكذب إدعاءات المواطنة الفرنسية المعتقلة على خلفية الخيانة الزوجية بمراكش | مجتمع

مديرية الحموشي تُكذب إدعاءات المواطنة الفرنسية المعتقلة على خلفية الخيانة الزوجية بمراكش

تأجيل أشغال جلسة المحاكمة الاستئنافية في حق المتهمين بإحراق سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء إلى يوم 24 شتنبر | حوادث و حقوق

تأجيل أشغال جلسة المحاكمة الاستئنافية في حق المتهمين بإحراق سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء إلى

جريمة بشعة.. مقتل شقيقتين بإقليم سيدي بنور بسبب صراع حول أرض متنازع عليها | حوادث و حقوق

جريمة بشعة.. مقتل شقيقتين بإقليم سيدي بنور بسبب صراع حول أرض متنازع عليها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.