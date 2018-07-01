تأجيل أشغال جلسة المحاكمة الاستئنافية في حق المتهمين بإحراق سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء إلى يوم 24 شتنبر ﻿

تم تأجيل جلسة محاكمة 26 متهما، بسبب الحريق الذي شب في سجن عكاشة بالمحكمة الاستئنافية بمدينة الدار البيضاء. إلى يوم 24 شتنبر 2018، بعدما تم الحكم عليهم ابتدائيا، بـ22 سنة سجنا نافذة

شوف تيفي

تم تأجيل جلسة محاكمة 26 متهما، بسبب الحريق الذي شب في سجن عكاشة بالمحكمة الاستئنافية بمدينة الدار البيضاء. إلى يوم 24 شتنبر 2018، بعدما تم الحكم عليهم ابتدائيا، بـ22 سنة سجنا نافذة

ووفق مصدر "شوف تيفي"، فإن أطوار هذه المحاكمة انطلقت صباح اليوم الاثنين 23 يوليوز، بالغرفة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بحضور أهالي المتهمين الستة والعشرين، من بينهم قاصرين. وقد تم تأجيل الحكم بطلب من دفاع المتهمين .



وتعود تفاصيل هذه الجريمة إلى سنة 2016، حيث صرحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ لها بتاريخ 28 يوليوز 2016،" أن مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع (عكاشة) قد عرف أحداث شغب وتمرد من طرف نزلاء هذه المؤسسة.

وأَوضحت"أن تلك الأحداث تمت وفق مخطط مدروس وضعه ونفذه متزعمو هذه الحركة، إذ عمدوا إلى إحراق بعض الأفرشة من أجل إحداث دخان، والعمل على دفع الموظفين إلى التدخل، وذلك بهدف مهاجمتهم والخروج إلى خارج المعقل، كما حاولوا فتح الباب الخشبي لمكان إيداع الأسلحة إلا أنهم فشلوا في الوصول إليها بعد أن لم يستطيعوا كسر الشبكة الحديدية للباب. وبعد خروجهم إلى خارج المعقل، قام هؤلاء السجناء بإضرام النار وتكسير حافلة لنقل السجناء، ورشق بعض الموظفين الذين أصيبوا بجروح خفيفة.



