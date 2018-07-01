جريمة بشعة.. مقتل شقيقتين بإقليم سيدي بنور بسبب صراع حول أرض متنازع عليها ﻿

استفاق يوم أمس الأحد، سكان دوار ''لمصابحة'' بجماعة اثنين الغربية، التابعة لإقليم سيدي بنور على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها شقيقتان.

شوف تيفي

استفاق يوم أمس الأحد، سكان دوار "لمصابحة" بجماعة اثنين الغربية، التابعة لإقليم سيدي بنور على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها شقيقتان.

وقد علمت "شوف تيفي" من مصدر خاص بعين المكان، أن القاتل أقدم على طعن الشقيقتين بسكين بسبب صراع حول أرض متنازع عليها.

ووفق ذات المصدر، فقد وقع الحادث ظهر أمس الأحد حوالي الساعة الثانية عشرة ظهرا، حيث تعرضت الضحيتان لطعنات قاتلة بسكين الجاني، أدت إلى وفاة إحداهما على الفور، فيما تم نقل الضحية الثانية (تعمل مساعدة لدى طبيب بمركز اثنين الغربية) إلى المستشفى لكنها توفيت بدورها في الطريق .

وأضاف ذات المصدر أن الجاني بعد فعلته هذه أقدم على محاولة الانتحار إلا أنه لم يفلح في ذلك وتم القبض عليه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات.



هذا وقد حلت دورية للدرك الملكي بعين المكان وقامت بالمعاينات الضرورية و استمعت لشهود النازلة، كما فتحت تحقيقا معمقا في الحادث.