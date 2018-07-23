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بالصور..عصابة كتڭريسي المواطنين الأبرياء بمساعدة فتاة جميلة وسط كازا

بتاريــخ : 23 يوليوز 2018 / 13:03 بالصور..عصابة كتڭريسي المواطنين الأبرياء بمساعدة فتاة جميلة وسط كازا | حوادث و حقوق
بالصور..عصابة كتڭريسي المواطنين الأبرياء بمساعدة فتاة جميلة وسط كازا
تمكنت فرقة الدراجين وعناصر الشرطة القضائية التابعين للمنطقة الأمنية أنفا، في الساعات الأولى من يومه الاثنين 23 يوليوز، من إيقاف أفراد عصابة تتزعمها شابة تقوم باعتراض سبيل الأبرياء لسرقة ما

"شوف تيفي"


تمكنت فرقة الدراجين وعناصر الشرطة القضائية التابعين للمنطقة الأمنية أنفا، في الساعات الأولى من يومه الاثنين 23 يوليوز، من إيقاف أفراد عصابة تتزعمها شابة تقوم باعتراض سبيل الأبرياء لسرقة ما بحوزتهم.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، توصلت بالعديد من الشكايات تفيد أن فتاة جميلة تقوم باعتراض سبيل الضحايا قبل أن يعمد ثلاثة أشخاص على متن سيارة من نوع "كليو" بمحاصرتهم وسرقة ما بحوزتهم والفرار إلى وجهة غير معلومة.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية توصلت بإخبارية تشير إلى تواجد المعنيين بالأمر قرب شارع محمد الخامس، ما مكن من اعتقال الشابة في البداية قبل اعتقال الآخرين واحتجاز السيارة.

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المغرب شوف تيفي السيارة الضحايا المصالح الأمنية

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