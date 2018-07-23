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عاجــــل وبالصور.. انقلاب سيارة خفيفة ووفاة شخص واثنين في حالة خطيرة ضواحي المحمدية

بتاريــخ : 23 يوليوز 2018 / 12:32 عاجــــل وبالصور.. انقلاب سيارة خفيفة ووفاة شخص واثنين في حالة خطيرة ضواحي المحمدية | حوادث و حقوق
عاجــــل وبالصور.. انقلاب سيارة خفيفة ووفاة شخص واثنين في حالة خطيرة ضواحي المحمدية
شهدت الطريق القروية بسيدي موسى المجذوب التابعة لعمالة المحمدية، حادثة سير مميتة راح ضحيتها شخص وإصابة صديقيه بجروح جد خطيرة ظهر اليوم الإثنين.

شوف تيفي


شهدت الطريق القروية بسيدي موسى المجذوب التابعة لعمالة المحمدية، حادثة سير مميتة راح ضحيتها شخص وإصابة صديقيه بجروح جد خطيرة ظهر اليوم الإثنين.

ووفق مصادر شوف تيفي فإن انقلاب السيارة الخفيفة التي كانت تُقل الأصدقاء الثلاثة راجعة للسرعة المفرطة التي كان يسير بها السائق.

وأضافت مصادرنا، أن الحادث ونظرا لخطورته، أسفر عن مقتل شخص بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى الرأس، فيما أُصيب الراكبون الاخرون لإصابات متفاوتة الخطورة.

وفور إشعارها بالحادث المروع، حل بعين المكان رجال الدرك الملكي والوقاية المدنية حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية، فيما تم نقل جثة المتوفى إلى مستودع الأموات التابع لنفس المستشفى.

ومن جهتهم، فتح عناصر الدرك الملكي تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث المميت.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي حوادث وحقوق انقلاب سيارة سيدي موسى المجدوب المحمدية

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