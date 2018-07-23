هذه صــور ضحايا مجزرة آزرو اللي قتلهم أستاذ متقاعد ببندقية صيد ﻿

في تطورات جديدة حول مجزرة آزرو، نشر رئيس الرابطة الوطنية للتنمية الاجتماعية عبد العالي الرامي يومه الإثنين صور ضحايا المجزرة التي ارتكبها الأستاذ المتقاعد.

شـــوف تيفي:

في تطورات جديدة حول مجزرة آزرو، نشر رئيس الرابطة الوطنية للتنمية الاجتماعية عبد العالي الرامي يومه الإثنين صور ضحايا المجزرة التي ارتكبها الأستاذ المتقاعد.

و قد توفي في هذه الفاجعة، بدر حسوتي و طارق قضى بالإضافة إلى شخص ثالث بإطلاق الرصاص من بندقية صيد استخدمها الأستاذ في جريمته.

هذا و لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في عملية إطلاق نار في منطقة حشادة في آزرو، وحسب مصادر شوف تيفي من عين المكان فإن الحادث وقع فجر يومه الاثنين، عندما قام شخص في الستينات من العمر بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي، مما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.