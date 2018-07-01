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مطاردة هوليودية عبر أسطح الدشيرة الجهادية تنتهي بإيقاف تاجر مخدرات خطير

بتاريــخ : 23 يوليوز 2018 / 11:18 مطاردة هوليودية عبر أسطح الدشيرة الجهادية تنتهي بإيقاف تاجر مخدرات خطير | حوادث و حقوق
مطاردة هوليودية عبر أسطح الدشيرة الجهادية تنتهي بإيقاف تاجر مخدرات خطير
وضعت مصالح الأمن التابعة للمنطقة الإقليمية بإنزكان مساء أمس الأحد 22 يوليوز، حدا لنشاطات تاجر مخدرات وصف بالخطير، وذلك بعد مداهمة منزله الكائن بحي ''إرحالن'' بالدشيرة، ومطاردته بشكل هوليودي من طرف

شوف تيفي:أحمد الهلالي

 

وضعت مصالح الأمن التابعة للمنطقة الإقليمية بإنزكان مساء أمس الأحد 22 يوليوز، حدا لنشاطات تاجر مخدرات وصف بالخطير، وذلك بعد مداهمة منزله الكائن بحي "إرحالن" بالدشيرة، ومطاردته بشكل هوليودي من طرف عناصر الشرطة القضائية عبر أسطح عدد من المنازل انتهى بشل حركاته وإيقافه.

وحسب مصدر مطلع لقناة "شوف تيفي" فقد تمت العملية بعدما كان المعني بالأمر مبحوثا عنه منذ مدة بموجب 6 مذكرات بحث في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات "الحشيش"، وتوصلت مصالح أمن منطقة "إنزكان"، بمعلومات تفيد بتواجده بمنزله الكائن بحي إرحالن، حيث تنقلت على إثرها لعين المكان، وتم تطويق المنزل من طرف عناصر من فرقة الدراجين وأفراد الشرطة القضائية وبأمر من النيابة العامة جرت مداهمته، ليفر المبحوث عنه عبر الأسطح المجاورة، غير أن العناصر الأمنية تعقبته، و قامت بمطاردته في منظر مثير شبيه بالأفلام البوليسية انتهى بتوقيفه وتصفيده.


وأضاف ذات المصدر، أنه بعد توقيفه، أخضع منزله للتفتيش، ليتم حجز كمية هامة من مخدر الشيرا، إضافة لمبالغ مالية من عائدات عملية ترويج المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فب البالغ من العمر 45 سنة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.



‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الدشيرة مطاردة هوليودية بالأسطح تنتهي إيقاف

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مطاردة هوليودية عبر أسطح الدشيرة الجهادية تنتهي بإيقاف تاجر مخدرات خطير

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