عــاجل:تطورات جديدة في مجزرة آزرو..ها علاش قتل الأستاذ أفراد أسرته من بندقية صيد ﻿

في تطورات جديدة حول جريمة قتل آزرو التي راح ضحيتها 3 أشخاص و إصابة آخرين من بينهم دركي، كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي، يومه الإثنين،أن رجل التعليم المتقاعد الذي أجهز على أفراد أسرته، يعاني من اضطراب

شـــوف تيفي:

في تطورات جديدة حول جريمة قتل آزرو التي راح ضحيتها 3 أشخاص و إصابة آخرين من بينهم دركي، كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي، يومه الإثنين،أن رجل التعليم المتقاعد الذي أجهز على أفراد أسرته، يعاني من اضطراب نفسي.

و أكدت مصادرنا من عين المكان، أن الأستاذ الذي ارتكب المجزرة بقرية أيت اعمر،كان في حالة غير طبيعية قبل الفاجعة،نافية أن يكون سبب إقدامه على فعلته يعود لمشاكل عائلية حول الإرث.

و قد نفذ الأستاذ المتقاعد جريمته بدم بارد فجر يومه الإثنين، ليتم بعدها بساعات قليلة اعتقاله،فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى 20 غشت بآزرو.