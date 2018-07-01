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عــاجل:تطورات جديدة في مجزرة آزرو..ها علاش قتل الأستاذ أفراد أسرته من بندقية صيد | مجتمع

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عــاجل:تطورات جديدة في مجزرة آزرو..ها علاش قتل الأستاذ أفراد أسرته من بندقية صيد

بتاريــخ : 23 يوليوز 2018 / 11:07 عــاجل:تطورات جديدة في مجزرة آزرو..ها علاش قتل الأستاذ أفراد أسرته من بندقية صيد | مجتمع
عــاجل:تطورات جديدة في مجزرة آزرو..ها علاش قتل الأستاذ أفراد أسرته من بندقية صيد
في تطورات جديدة حول جريمة قتل آزرو التي راح ضحيتها 3 أشخاص و إصابة آخرين من بينهم دركي، كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي، يومه الإثنين،أن رجل التعليم المتقاعد الذي أجهز على أفراد أسرته، يعاني من اضطراب

شـــوف تيفي:

في تطورات جديدة حول جريمة قتل آزرو التي راح ضحيتها 3 أشخاص و إصابة آخرين من بينهم دركي، كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي، يومه الإثنين،أن رجل التعليم المتقاعد الذي أجهز على أفراد أسرته، يعاني من اضطراب نفسي.

و أكدت مصادرنا من عين المكان، أن الأستاذ الذي ارتكب المجزرة بقرية أيت اعمر،كان في حالة غير طبيعية قبل الفاجعة،نافية أن يكون سبب إقدامه على فعلته يعود لمشاكل عائلية حول الإرث.

و قد نفذ الأستاذ المتقاعد جريمته بدم بارد فجر يومه الإثنين، ليتم بعدها بساعات قليلة اعتقاله،فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى 20 غشت بآزرو.

 

 

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