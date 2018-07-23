 نشاط للتبوريدة بمهرجان الجمل بكلميم يتحول لكابوس بعد انهيار جزء من مدرجات متبثة وإصابة 13 شخصا بينهم مسنين وسيدة حامل''صور حصرية'' ﻿
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نشاط للتبوريدة بمهرجان الجمل بكلميم يتحول لكابوس بعد انهيار جزء من مدرجات متبثة وإصابة 13 شخصا بينهم مسنين وسيدة حامل''صور حصرية''

بتاريــخ : 23 يوليوز 2018 / 10:30 نشاط للتبوريدة بمهرجان الجمل بكلميم يتحول لكابوس بعد انهيار جزء من مدرجات متبثة وإصابة 13 شخصا بينهم مسنين وسيدة حاملصور حصرية | مجتمع
نشاط للتبوريدة بمهرجان الجمل بكلميم يتحول لكابوس بعد انهيار جزء من مدرجات متبثة وإصابة 13 شخصا بينهم مسنين وسيدة حامل''صور حصرية''
تحول اليوم الأول من من مهرجان الجمل بمدينة كلميم إلى كابوس، بعدما انهار جزء من أرضية المدرجات المثبتة بالساحة المحتضنة لفعاليات عروض ''التبوريدة'' مساء أمس الأحد، مخلفا إصابة حوالي 13 شخصا بجروح

شوف تيفي:أحمد الهلالي

 

تحول اليوم الأول من من مهرجان الجمل بمدينة كلميم إلى كابوس، بعدما انهار جزء من أرضية المدرجات المثبتة بالساحة المحتضنة لفعاليات عروض ''التبوريدة'' مساء أمس الأحد، مخلفا إصابة حوالي 13 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة باستثناء سيدة أصيبت بكسر خطير رفقة مسن سيخضعان على إثره لعملية جراحية مستعجلة.

وحسب مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فقد كان عرض التبوريدة المقام على هامش فعاليات مهرجان أسبوع الجمل يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة من نساء وأطفال وشباب وكهول، جالسين بمدرجات قامت اللجنة المنظمة بتثبيتها، قبل أن يسمع صراخ وعويل إثر انهيار جزء منها وسقوط عدد من المتفرجين بين الحطام في منظر وصف بالمرعب اختلطت فيه الصيحات بأصوات بنادق الفرسان.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الحادث أسفر عن إصابة 13 شخصا، من بينهم أطفال ونساء، تم نقلهم على وجه السرعة للمستشفى الإقليمي بمدينة كلميم لتلقي العلاجات الضرورية .
وأضافت ذات المصادر، أن المصابين، أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة لا تستدعي القلق باستثناء أحد الشيوخ الذين كانوا يتابعون عرض التبوريدة حيث أصيب بكسر على مستوى ركبته سيخضع على إثره لعملية جراحية، وسيدة أصيبت هي الأخرى بكسر على مستوى قدمها، بالإضافة لسيدة حامل تم وضعها تحت العناية الطبية بقسم الولادة بذات المستشفى.
هذا ومن جانبها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا دقيقا حول الحادث لمعرفة حيثيات وملابسات وقوعه ومدى احترام دفتر وشروط السلامة المطلوبة في مثل هذه المدرجات.



 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب كلميم مهرجان الجمل كارثة انهيار جزء من المدرجات التبوريدة إصابة13 شخصا

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