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حالة استنفار أمنية بمدينة تورونتو الكندية

بتاريــخ : 23 يوليوز 2018 / 09:48 حالة استنفار أمنية بمدينة تورونتو الكندية | دولي
حالة استنفار أمنية بمدينة تورونتو الكندية
أعلنت الشرطة الكندية، وفق مصادر إعلامية محلية، أن حادث إطلاق النار في تورونتو أسفر عن مقتل شخصين، من بينهما المهاجم، وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

شوف تيفي

أعلنت الشرطة الكندية، وفق مصادر إعلامية محلية، أن حادث إطلاق النار في تورونتو أسفر عن مقتل شخصين، من بينهما المهاجم، وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضافت ذات المصادر، اليوم الاثنين 23 يوليوز، أن من بين الجرحى فتاة صغيرة وصفت حالتها بأنها خطيرة، كما عرف الحادث مقتل امرأة شابة لا تعرف لحدود الساعة أسباب الهجوم التي أدت إلى مقتلها.

وتناشد الشرطة الكندية، أي شهود للحادث المساعدة في التعرف على ملابساته، إذ لا تزال التفاصيل بشأن ما وقع قليلة.

وقال شهود كانوا موجودين في مطاعم قريبة إنهم سمعوا صوت إطلاق أكثر من 20 طلقا ناري.

 

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شوف تيفي المغرب كندا حالة استنفار أمنية مدينة تورونتو

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