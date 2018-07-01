عاجل.. اعتقال الأستاذ المتقاعد الذي روع مدينة أزرو ببندقية صيد ﻿

تمكنت فرقة متخصصة من مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهويةالدرك الملكي بمكناس فجر اليوم الاثنين 23 يوليوز الجاري من توقيف واعتقال الأستاذ المتقاعد الذي أجهز على ثلاثة أشخاص وأصاب آخرين بجروح

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

تمكنت فرقة متخصصة من مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهويةالدرك الملكي بمكناس فجر اليوم الاثنين 23 يوليوز الجاري من توقيف واعتقال الأستاذ المتقاعد الذي أجهز على ثلاثة أشخاص وأصاب آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بواسطة بندقية صيد.

وقد شهد دوار آيت أوعلى التابع للمركز القضائي بمركز أزرو حالة استنفار قصوى بعد توصل المصالح الداخلية والأمنية بخبر إطلاق النار والإجهاز على مواطنين بواسطة سلاح ناري، حيث انتقل كومندو رفيع المستوى يقوده ضباط رفيعو المستوى بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بمكناس، وأوقفوا المتهم المذكور في حالة تلبس بحيازة السلاح بمسرح الجريمة.

وقد أفادت مصادرنا المطلعة أن الضحايا والهالكين من عائلة المتهم وتجمعهم به علاقة مصاهرة، وأنه كان يعاني من اضطرابات نفسية قبل اقترافه لهاته الجرائم المروعة.

هذا، وقد تم وضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف مكناس لتعميق البحث ومعرفة الأسباب الكامنة وراء ارتكاب كل هاته الجرائم، فيما تم نقل الضحايا على وجه السرعة إلى المستسفى الإقليمي، وإيداع القتلى بمستودع الأموات بذات المستشفى.