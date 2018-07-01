عاجل وخطير...مجزرة تهز آزرو: رجل تعليم طلق القرطاس على أفراد أسرة والحصيلة مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة دركي+تفاصيل مروعة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن منطقة حشاد بقرية أيت أعمر واعلي بتراب جماعة تيكريكرة دائرة آزرو، شهدت قبل قليل من يومه الاثنين 23 يوليوز، وقوع مجزرة دموية بطلها رجل تعليم متقاعد، أطلق الرصاص على

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن منطقة حشاد بقرية أيت أعمر واعلي بتراب جماعة تيكريكرة دائرة آزرو، شهدت قبل قليل من يومه الاثنين 23 يوليوز، وقوع مجزرة دموية بطلها رجل تعليم متقاعد، أطلق الرصاص على أفراد أسرة ما خلف مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين من بينهم دركي تدخل ﻹيقافه.

وأوضح المصدر ذاته أن تصفية حسابات، دفعت برجل التعليم الذي كان في حالة هيستيرية إلى إطلاق الرصاص من بندقية صيد على أفراد الأسرة ما خلف مقتل ثلاثة على الفور وأصابة ثلاثة آخرين، قبل أن يعمد إلى إطلاق الرصاص على دركي حاول التدخل ﻹيقافه.

وأبرز ذات المصدر أن المصابين ومن بينهم الدركي تم نقلهم إلى مستشفى 20 غشت لتلقي الاسعافات الضرورية، بينما تمكنت مصالح الدرك الملكي من إيقاف المعني بالأمر وحجز البندقية أداة الجريمة البشعة.