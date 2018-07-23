بالفيديو والصور..رقم يحمل صورة شخصية ملقبة بـ ''مومو'' ترعب المغاربة على الواتساب ﻿

تفاجأ مستخدمو ''الواتساب'' بالمغرب خلال اليومين الماضيين، برقم غريب يتبادل الحديث معهم، يحمل صورة مرعبة لشخصية قيل إن اسمها ''مومو''، يمكن لها التعرف على هوية من تبادلت معه الحديث والمكان الذي يتواجد

''شوف تيفي''

تفاجأ مستخدمو ''الواتساب'' بالمغرب خلال اليومين الماضيين، برقم غريب يتبادل الحديث معهم، يحمل صورة مرعبة لشخصية قيل إن اسمها ''مومو''، يمكن لها التعرف على هوية من تبادلت معه الحديث والمكان الذي يتواجد به والعديد من المعلومات الخاصة بحياته الشخصية.

وتداول العديد من النشطاء مجموعة من الصور لهذه الشخصية ''المرعبة''، حيث أشار البعض إلى أن الأمر يتعلق بقراصنة الإنترنت، استغلوا هذه الشخصية الكارتونية لإرعاب مستخدمي ''الواتساب''.

وعلاقة بالموضوع، أوضح موقع '' lavanguardia'' الإسباني، أمس السبت، أن شخصية ''مومو''، ظهرت منذ أيام بتطبيق الواتساب، وهي عبارة عن شخصية ذات ملامح مرعبة شبيهة بالمتواجدة بأفلام الرعب، مشددا على أن الأمر قد يكون فيروسا يقوم بتهديد المستخدمين للواتساب.

وأبرز ذات الموقع أن صورة ''مومو'' هي لدمية تم عرضها قبل سنوات بمعرض فني باليابان، مبرزا أن هناك مجموعة من الأرقام لهذه الشخصية لا يجب التواصل معها.