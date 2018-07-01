بسبب تسريب انتقادات حامي الدين للملكية .. طرد ثلاث صحافيين من موقع البيجيدي ﻿

أنهى سليمان العمراني المدير العام لشركة عدالة ميديا الناشرة للموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية اليوم علاقة الشغل مع الصحافيين عبد الرزاق العسلاني، وعبد الإله الحمدوشي، والمصور كريم كلشي.

'' شوف تيفي '' / الرباط

أنهى سليمان العمراني المدير العام لشركة عدالة ميديا الناشرة للموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية اليوم علاقة الشغل مع الصحافيين عبد الرزاق العسلاني، وعبد الإله الحمدوشي، والمصور كريم كلشي.

وحسب مصدر '' شوف تيفي '' فإن قرار طرد الصحافيين الثلاثة حسب ما أسماه البلاغ ب ''الاعتبارات المهنية المحضة '' يعود في الأصل لواقعة تسجيل وتسريب مداخلة حامي الدين وانتقاداته الشديدة للملكية، حيث أكد فيها أن الشكل الحالي للملكية في المغرب لن يفيد العملية الديموقراطية للمملكة، مضيفا بالحرف « الشكل الحالي للملكية لن يكون مفيدا لها ولا لبلدنا » الأمر الذي خلق نقاشا كبيرا.

وأضاف: « الملكية في شكلها الحالي معيقة للتقدم وللتطور والتنمية ». مما جعل الموقع يسحب المداخلة ويخلق حالة من الارتباك داخل أوساط الحزب و موجة من التبريرات واللغط و '' المشككين'' كما سماهم العثماني باستغلال الفرص بين الحزب والملك.

كما طالب حامي بفتح تحقيق في الجهة التي سربت ونشرت مضمون المداخلة . وتغيب عن مجريات الجولة الثانية من الحوار الوطني الداخلي بالمنتجع السياحي بمراكش.

وما كادت تنتهي الجولة الثانية حتى تم طرد الصحافيين الثلاثة من موقع البيجيدي.

وحسب بلاغ سليمان فإن إنهاء التعامل يعود إلى أن '' إنهاء عقد الشغل مع الصحافي عبد الرزاق العسلاني والتعاقد عن بعد مع الصحافي عبد الإله الحمدوشي أملته اعتبارات مهنية محضة '' وأضاف البلاغ '' أما إنهاء العقد مع التقني كريم كلشي فسببه يتعلق بالوضعية المالية لشركة عدالة ميديا الناشرة للموقع الإلكتروني والمشغلة لمستخدمي إدارته ''.

وأوضح البلاغ أن '' قرار إنهاء العلاقة الشغلية مع الإخوان الثلاثة لا علاقة له بواقعة نشر الموقع سابقا لبعض التسجيلات السمعية البصرية الخاصة بالندوة الوطنية الأولى للحوار الداخلي''