 بالصورة.. حسابات الفنان الجزائري قادر جابوني تتعرض للقرصنة وتعرض للبيع بـ 8 آلاف درهم ﻿
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بالصورة.. حسابات الفنان الجزائري قادر جابوني تتعرض للقرصنة وتعرض للبيع بـ 8 آلاف درهم

بتاريــخ : 22 يوليوز 2018 / 22:44 بالصورة.. حسابات الفنان الجزائري قادر جابوني تتعرض للقرصنة وتعرض للبيع بـ 8 آلاف درهم | ثقافة و فنون
بالصورة.. حسابات الفنان الجزائري قادر جابوني تتعرض للقرصنة وتعرض للبيع بـ 8 آلاف درهم
تعرضت الحسابات الخاصة بالفنان الجزائري قادر جاوبني بكل من الفيسبوك والإسنتغرام، يومه الأحد 22 يوليوز، للقرصنة على يد مجهولين، أقدموا على عرض هذه الحسابات للبيع مقابل مبلغ 800 دولار أي 8 آلاف درهم.

"شوف تيفي"

تعرضت الحسابات الخاصة بالفنان الجزائري قادر جاوبني بكل من الفيسبوك والإسنتغرام، يومه الأحد 22 يوليوز، للقرصنة على يد مجهولين، أقدموا على عرض هذه الحسابات للبيع مقابل مبلغ 800 دولار أي 8 آلاف درهم.

وتمكن على ما يبدو الفنان الجزائري من استعادة حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي لحظات فقط بعد قرصنته، خاصة بعد تفاعل آلاف النشطاء مع عرض البيع، حيث أكد الجميع أن حساب قادر جابوني على الإنستغرام، تعرض للقرصنة.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان الجزائري قادر جابوني والذي يحظى بمتابعة كبيرة من الشباب المغاربة، حطم مؤخرا، جميع الأرقام القياسية، بإصداره للعديد من الأغاني على طريقة "الفيديو كليب" في وقت واحد، وهو ما جعله يتربع على عرش "التاندانس" بموقع "يوتوب" خلال الأسابيع الأخيرة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفنان الجزائري قادر جابوني الفيسبوك الإنستغرام

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