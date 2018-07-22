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حصري...برلماني بأكادير يفجر فضيحة من العيار الثقيل بعد فضحه لخروقات خطيرة بمشروع طرقي بإداوتنان ''صور''

بتاريــخ : 22 يوليوز 2018 / 22:09 حصري...برلماني بأكادير يفجر فضيحة من العيار الثقيل بعد فضحه لخروقات خطيرة بمشروع طرقي بإداوتنان صور | بوليتيك
حصري...برلماني بأكادير يفجر فضيحة من العيار الثقيل بعد فضحه لخروقات خطيرة بمشروع طرقي بإداوتنان ''صور''
فجر النائب البرلماني بإقليم أكادير إداوتنان ''عبد الله المسعودي'' ، فضيحة من العيار الثقيل وذلك برصده لخروقات جسيمة وإختلالات واضحة بالمشروع الطرقي 1001 الرابط بين اورير وإيموزار ، و تحديدا بالمقطع

شوف تيفي:أكادير


فجر النائب البرلماني بإقليم أكادير إداوتنان ''عبد الله المسعودي'' ، فضيحة من العيار الثقيل وذلك برصده لخروقات جسيمة وإختلالات واضحة بالمشروع الطرقي 1001 الرابط بين اورير وإيموزار ، و تحديدا بالمقطع الطرقي “أسيف وانكريم” ، حيث وقف على غش واضح في الأشغال التي تقوم بها الشركة صاحبة المشروع، وأمر بوقف المهزلة، حين وجد أن عمال الشركة كانوا يفترشون الأسوار الوقائية للطريق على سطح الوادي وفوق الأتربة دون حفر أو تعميق للأساسات.


وفي اتصال لقناة ''شوف تيفي'' مع النائب البرلماني أكد أنه مر بالمكان بالصدفة حينما كان عائدا بسيارته من مدينة أكادير في اتجاه الجماعة التي يترأسها ليقف من هول الصدمة بعدما وجد العمال يقومون بإفتراش الإسمنت فوق الأتربة في خرق سافر لدفتر التحملات ليقوم بالتصدي لهم وأمرهم بوقف ما وصفه بالمهزلة.

وأضاف ذات المتحدث لقناة ''شوف تيفي''، أنه قام بإخطار المديرية الجهوية والاقليمية للتجهيز والسلطات المحلية والولائية وكذا رئيس جهة سوس ماسة بما يقع بالمشروع الطرقي من خروقات، إذ حل بعين المكان عدد من المسؤولين رفقة لجنة خاصة والذين وقفوا على مجموعة من الإختلالات التي شابت المشروع وتم وقف أشغاله علاوة على فتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات القانونية في انتظار ترتيب الجزاءات.

ويندرج هذا المشروع ضمن عدد من المشاريع التنموية التي تمولها جهة سوس ماسة وكذا وزارة التجهيز والنقل لفك العزلة عن مجموعة من الدواوير القروية بعمالة أكادير إداوتنان.

وعلاقة بذات الموضوع فمن المنتظر أن يقدم النائب البرلماني ''عبدالله المسعودي'' سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك أمام البرلمان لمسألته عن هذه الخروقات التي شابت هذا المشروع الذي مولت جزء منه الوزارة المعنية.

كما ألح ذات البرلماني وفق تصريحه لقناة ''شوف تيفي''، على ضرورة إجراء خبرة تقنية وميدانية لكل المنشئات والأسوار الوقائية التي شيدتها الشركة التي نالت صفقة انجاز هذا المشروع، الذي تم فضحه.

يشار أن عدد من الدواوير القروية التابعة لجبال إداوتنان تعيش كلما حل فصل الشتاء أوضاعا جد مزرية، بعدما تعزلهم الوديان والأمطار عن العالم الخارجي لمدة تتجاوز في بعض الأحيان 3 أشهر بسبب جرف مياه الأودية التي تخترق تلك المناطق لمجموعة من المحاور الطرقية، ليتم تشييدها مرة أخرى، وتأتي الأمطار لتجرفها من جديد، بالرغم من الأموال الطائلة التي تصرف عليها بشكل سنوي، الشيء الذي يثير الكثير من التساؤلات حول احترامها للمعايير القانونية والمتفق عليها في دفتر التحملات.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير برلماني يفجر فضيحة العيار الثقيل خروقات مشروع طرقي

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