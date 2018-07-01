عاجل...مطاردة هوليودية لشاحنة وسيارة بيكوب تنتهي بضبط كميات هائلة من اللحوم المهربة باشتوكة أيت بها ﻿

أحبطت مصالح الدرك الملكي بجماعة سيدي بيبي التابعة لإقليم اشتوكة أيت بها قبل قليل عملية تهريب كميات جد مهمة من اللحوم، وذلك بعد توقيف شاحنة وسيارة من نوع بيكوب كانتا محملتين بهذه اللحوم التي جرى

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها

أحبطت مصالح الدرك الملكي بجماعة سيدي بيبي التابعة لإقليم اشتوكة أيت بها قبل قليل عملية تهريب كميات جد مهمة من اللحوم، وذلك بعد توقيف شاحنة وسيارة من نوع بيكوب كانتا محملتين بهذه اللحوم التي جرى حجزها.

ووفق مصدر خاص لقناة "شوف تيفي"، فإحباط عملية التهريب تم بعدما ساورت عناصر الدرك الملكي المرابطين بإحدى نقط المراقبة والتفتيش شكوك حول الشاحنة والبيكوب، ليأمروا سائقيهما بالتوقف قصد إجراء تفتيش روتيني، وإخضاع وثائقهما للمراقبة.

وأضاف ذات المصدر، أن السائقين تجاهلا أوامر عناصر الدرك، وانطلقا بسرعة وصفت بالجنونية، لتتم مطاردتهما بشكل مثير، انتهى بمحاصرتهما وتوقيفهما غير بعيد عن جماعة سيدي بيبي.

هذا، وبعد توقيفهما جرى إخضاع الشاحنة والسيارة لتفتيش دقيق أسفر عن ضبط كميات هائلة من اللحوم الحمراء التي يجهل مصدرها، كان المعنيان بالأمر يتجهان بها نحو بعض الأسواق لتصريفهما.

وتم اقتياد الموقوفين نحو مركز الدرك الملكي لاستكمال البحث معهما وتعميق التحقيق قصد معرفة مصدر اللحوم المحجوزة والوجهة التي كانا ينويان تصريفها بها في انتظار إحالتهما فور انتهاء مدة حراستهما النظرية على أنظار وكيل الملك.