 عاجل...مطاردة هوليودية لشاحنة وسيارة بيكوب تنتهي بضبط كميات هائلة من اللحوم المهربة باشتوكة أيت بها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحة وبالفيديو.. ساكنة فاس في وقفة إحتجاجية على سيدة تمتهن الدعارة بحي المصلى | حوادث و حقوق

فضيحة وبالفيديو.. ساكنة فاس في وقفة إحتجاجية على سيدة تمتهن الدعارة بحي المصلى

عاجل...مطاردة هوليودية لشاحنة وسيارة بيكوب تنتهي بضبط كميات هائلة من اللحوم المهربة باشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق

عاجل...مطاردة هوليودية لشاحنة وسيارة بيكوب تنتهي بضبط كميات هائلة من اللحوم المهربة باشتوكة أيت

عــــــــــاجل : العثور على جثة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في حالة خطيرة بمراكش.. والنيابة العامة تدخل على الخط | حوادث و حقوق

عــــــــــاجل : العثور على جثة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في حالة خطيرة بمراكش.. والنيابة

هذه حقيقة موافقة المغرب على استقبال الرئيس التونسي السابق بن علي | بوليتيك

هذه حقيقة موافقة المغرب على استقبال الرئيس التونسي السابق بن علي

الوزير الأعرج : مشاريع قطاع الثقافة بإقليم الحسيمة تهدف إلى صيانة وحماية التراث وتثمينه باعتباره رافدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية | بوليتيك

الوزير الأعرج : مشاريع قطاع الثقافة بإقليم الحسيمة تهدف إلى صيانة وحماية التراث وتثمينه باعتباره

مثير وسار للتلاميذ.. منع التكرار في الابتدائي | مجتمع

مثير وسار للتلاميذ.. منع التكرار في الابتدائي

بــرافو.. رجال الحموشي يعتقلون شخصا يشتبه تورطه في عمليات نصب راح ضحيتها فتيات يبحثن عن عمل | مجتمع

بــرافو.. رجال الحموشي يعتقلون شخصا يشتبه تورطه في عمليات نصب راح ضحيتها فتيات يبحثن عن عمل

فضيحة تهز العالم العربي والإسلامي ..شركة تركية تتورط في بناء مشروع السفارة الأمريكية بالقدس | دولي

فضيحة تهز العالم العربي والإسلامي ..شركة تركية تتورط في بناء مشروع السفارة الأمريكية بالقدس

ارتفاع ضحايا حادث اصطدام دراجتين ناريتين باشتوكة أيت بها إلى ثلاثة قتلى | حوادث و حقوق

ارتفاع ضحايا حادث اصطدام دراجتين ناريتين باشتوكة أيت بها إلى ثلاثة قتلى

الإشاعات المشوشة المسمومة

عاجل...مطاردة هوليودية لشاحنة وسيارة بيكوب تنتهي بضبط كميات هائلة من اللحوم المهربة باشتوكة أيت بها

بتاريــخ : 22 يوليوز 2018 / 21:32 عاجل...مطاردة هوليودية لشاحنة وسيارة بيكوب تنتهي بضبط كميات هائلة من اللحوم المهربة باشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق
عاجل...مطاردة هوليودية لشاحنة وسيارة بيكوب تنتهي بضبط كميات هائلة من اللحوم المهربة باشتوكة أيت بها
أحبطت مصالح الدرك الملكي بجماعة سيدي بيبي التابعة لإقليم اشتوكة أيت بها قبل قليل عملية تهريب كميات جد مهمة من اللحوم، وذلك بعد توقيف شاحنة وسيارة من نوع بيكوب كانتا محملتين بهذه اللحوم التي جرى

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها

أحبطت مصالح الدرك الملكي بجماعة سيدي بيبي التابعة لإقليم اشتوكة أيت بها قبل قليل عملية تهريب كميات جد مهمة من اللحوم، وذلك بعد توقيف شاحنة وسيارة من نوع بيكوب كانتا محملتين بهذه اللحوم التي جرى حجزها.

ووفق مصدر خاص لقناة "شوف تيفي"، فإحباط عملية التهريب تم بعدما ساورت عناصر الدرك الملكي المرابطين بإحدى نقط المراقبة والتفتيش شكوك حول الشاحنة والبيكوب، ليأمروا سائقيهما بالتوقف قصد إجراء تفتيش روتيني، وإخضاع وثائقهما للمراقبة.

وأضاف ذات المصدر، أن السائقين تجاهلا أوامر عناصر الدرك، وانطلقا بسرعة وصفت بالجنونية، لتتم مطاردتهما بشكل مثير، انتهى بمحاصرتهما وتوقيفهما غير بعيد عن جماعة سيدي بيبي.

هذا، وبعد توقيفهما جرى إخضاع الشاحنة والسيارة لتفتيش دقيق أسفر عن ضبط كميات هائلة من اللحوم الحمراء التي يجهل مصدرها، كان المعنيان بالأمر يتجهان بها نحو بعض الأسواق لتصريفهما.

وتم اقتياد الموقوفين نحو مركز الدرك الملكي لاستكمال البحث معهما وتعميق التحقيق قصد معرفة مصدر اللحوم المحجوزة والوجهة التي كانا ينويان تصريفها بها في انتظار إحالتهما فور انتهاء مدة حراستهما النظرية على أنظار وكيل الملك.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها مطاردة هوليودية توقيف شاحنة سيارة بيكوب لحوم مهربة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فضيحة وبالفيديو.. ساكنة فاس في وقفة إحتجاجية على سيدة تمتهن الدعارة بحي المصلى | حوادث و حقوق

فضيحة وبالفيديو.. ساكنة فاس في وقفة إحتجاجية على سيدة تمتهن الدعارة بحي المصلى

عــــــــــاجل : العثور على جثة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في حالة خطيرة بمراكش.. والنيابة العامة تدخل على الخط | حوادث و حقوق

عــــــــــاجل : العثور على جثة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في حالة خطيرة بمراكش.. والنيابة العامة تدخل على الخط

ارتفاع ضحايا حادث اصطدام دراجتين ناريتين باشتوكة أيت بها إلى ثلاثة قتلى | حوادث و حقوق

ارتفاع ضحايا حادث اصطدام دراجتين ناريتين باشتوكة أيت بها إلى ثلاثة قتلى

فيديو جد خطير..شفارة تلقاو لمواطن بفاس وشرملوه والمواطنين دارو عمل بطولي وشدو واحد فيهم | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..شفارة تلقاو لمواطن بفاس وشرملوه والمواطنين دارو عمل بطولي وشدو واحد فيهم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو | بعد طول غياب.. الرائعة لطيفة رأفت تعود بأغنية مغربية جديدة بعنوان خليهم ينفعوك | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

فيديو | بعد طول غياب.. الرائعة لطيفة رأفت تعود بأغنية مغربية جديدة بعنوان '' خليهم ينفعوك ''

في ظروف قاسية..شباب يستغلون موسم الاصطياف لكسب قوتهم اليومي | روبورتاج

في ظروف قاسية..شباب يستغلون موسم الاصطياف لكسب قوتهم اليومي

بالفيديو..غير متوقع..قصة صــادمة بين المشجع المغربي اللي مات فروسيا فظروف غامضة و صاحبو اللي سافر معاه وهاشنو وقع قبل الوفاة | خارج البلاطو

بالفيديو..غير متوقع..قصة صــادمة بين المشجع المغربي اللي مات فروسيا فظروف غامضة و صاحبو اللي سافر معاه وهاشنو وقع قبل الوفاة

في شوارع كازا بالليل ..سائق تريبورتور متهور دخل فطاكسي بعد قيامه بحركات بهلوانية وهاشنو وقع منين هرب | خارج البلاطو

في شوارع كازا بالليل ..سائق'' تريبورتور'' متهور دخل فطاكسي بعد قيامه بحركات بهلوانية وهاشنو وقع منين هرب

﻿

آخر المستجدات

فضيحة وبالفيديو.. ساكنة فاس في وقفة إحتجاجية على سيدة تمتهن الدعارة بحي المصلى | حوادث و حقوق
منذ 14 دقيقة

فضيحة وبالفيديو.. ساكنة فاس في وقفة إحتجاجية على سيدة تمتهن الدعارة بحي المصلى

عاجل...مطاردة هوليودية لشاحنة وسيارة بيكوب تنتهي بضبط كميات هائلة من اللحوم المهربة باشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق

عاجل...مطاردة هوليودية لشاحنة وسيارة بيكوب تنتهي بضبط كميات هائلة من اللحوم المهربة باشتوكة أيت

عــــــــــاجل : العثور على جثة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في حالة خطيرة بمراكش.. والنيابة العامة تدخل على الخط | حوادث و حقوق

عــــــــــاجل : العثور على جثة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في حالة خطيرة بمراكش.. والنيابة

هذه حقيقة موافقة المغرب على استقبال الرئيس التونسي السابق بن علي | بوليتيك

هذه حقيقة موافقة المغرب على استقبال الرئيس التونسي السابق بن علي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.