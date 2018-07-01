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عــــــــــاجل : العثور على جثة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في حالة خطيرة بمراكش.. والنيابة العامة تدخل على الخط

بتاريــخ : 22 يوليوز 2018 / 20:56 عــــــــــاجل : العثور على جثة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في حالة خطيرة بمراكش.. والنيابة العامة تدخل على الخط | حوادث و حقوق
عــــــــــاجل : العثور على جثة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في حالة خطيرة بمراكش.. والنيابة العامة تدخل على الخط
علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أنه تم العثور قبل قليل من يومه الأحد 21 يوليوز 2018 بصهريج البقر مراكش على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وقد وافته المنية في حالة غير طبيعية.

شــوف تيفي

 

علمت "شوف تيفي" من مصادرها أنه تم العثور قبل قليل  من يومه الأحد 21 يوليوز 2018  بصهريج البقر مراكش على  شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وقد وافته المنية في حالة غير طبيعية.

وأضــــاف ذات المصادر أن الضحية من ذوي الاحتياجات الخاصة وبالغ من العمر 20 سنة وتم العثور عليه وهو مغمى عليه ومصاب على مستوى الوجه ّ، وزادت نفس المصادر أنه  تم نقل الضحية  وهو في  حالة خطيرة إلى المستشفى وتوفي بابن طفيل بمراكش

هــــذا وبأمر من الوكيل العام للملك بمراكش  تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث ، هل توفي غارق في المسبح أو ضحية عملية قتل ، كما تم نقله إلى مستودع الأموات بمستشفى باب دكالة لأجل التشريح .

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب ملابسات الحادث المغرب الاحتياجات الخاصة

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