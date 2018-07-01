هذه حقيقة موافقة المغرب على استقبال الرئيس التونسي السابق بن علي ﻿

نفى مصدر مقرب من أسرة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، الأنباء المتداولة بخصوص طرد المملكة العربية السعودية لـ ''بن علي'' ولزوجته ليلى الطرابلسي وموافقة المغرب على استقباله، وذلك حسب ما

"شوف تيفي"



نفى مصدر مقرب من أسرة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، الأنباء المتداولة بخصوص طرد المملكة العربية السعودية لـ "بن علي" ولزوجته ليلى الطرابلسي وموافقة المغرب على استقباله، وذلك حسب ما كشف عنه موقع أنباء تونس الإخباري، أمس السبت.

وقال المصدر ذاته في تصريحات للموقع التونسي المذكور، إنه "لا صحة لطرد بن علي وزوجته ليلى من السعودية وتوجههما للمغرب"، مشيراً إلى أن وسائل إعلامية قالت إن الملك سلمان أمر بطرد بن علي ورحب به المغرب على الفور وهو خبر غير صحيح.

وأكد مصدر الموقع المذكور أن الرئيس التونسي السابق موجود حاليا في المملكة العربية السعودية، ويستعد هو وزوجته لأداء مناسك الحج في غشت المقبل.