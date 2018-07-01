الوزير الأعرج : مشاريع قطاع الثقافة بإقليم الحسيمة تهدف إلى صيانة وحماية التراث وتثمينه باعتباره رافدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ﻿

أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، اليوم الأحد، أن مشاريع قطاع الثقافة الجاري تنفيذها بإقليم الحسيمة تهدف إلى صيانة وحماية التراث الثقافي وتثمينه باعتباره رافدا للتنمية الاقتصادية

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أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، اليوم الأحد، أن مشاريع قطاع الثقافة الجاري تنفيذها بإقليم الحسيمة تهدف إلى صيانة وحماية التراث الثقافي وتثمينه باعتباره رافدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وقال محمد الأعرج، خلال زيارة تفقدية لعدد من المشاريع الثقافية المدرجة في برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" ومشاريع أخرى تابعة للوزارة، إن "هذه المشاريع التراثية تندرج في إطار استراتيجية وزارة الثقافة والاتصال الهادفة إلى صيانة وحماية التراث الثقافي الغني والمتنوع لإقليم الحسيمة، وتثمينه حتى يقوم بدوره كرافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة".



و قام وزير الثقافة و الاتصال، في إطار تتبع تنفيذ المشاريع الثقافية المدرجة في برنامج التنمية المجالية "الحسيمة منارة المتوسط"، بزيارة عمل إلى الإقليم لتفقد تنفيذ مشاريع التنمية الثقافية التي تنجزها الوزارة بشراكة مع وزارة الداخلية بغلاف مالي يقدر بحوالي 82 مليون درهم، والتي فاقت نسبة تقدم الأشغال بها 70 في المائة.



في هذا السياق زار الأعرج ورش بناء مسرح بمدينة الحسيمة، الذي ينجز بتكلفة مالية تقدر ب 40 مليون درهم، والذي سيمكن المدينة من التوفر على فضاء للممارسة المسرحية، يضم ورشات فنية ورواقا للمعارض وقاعة متعددة التخصصات تتسع ل 500 شخص، ستمكن من تحسين ولوج سكان المدينة إلى مختلف بنيات التنشيط الثقافي والفني.



كما حل الوزير بورش بناء المعهد الموسيقي بالحسيمة الذي ينجز بغلاف مالي يقدر ب 22 مليون درهم، والذي سيتوفر على عدة مرافق منها جناح بيداغوجي به عدة أقسام للتعليم الموسيقي واستوديو للتسجيل وورشات فنية، وستساهم المنشأة في إحداث نقلة نوعية في الحياة الموسيقية بإتاحة الفرصة لأطفال الحسيمة لتأهيلهم موسيقيا وثقافيا وفنيا على أسس أكاديمية تربوية سليمة وفق النسق البيداغوجي للمعاهد الموسيقية الوطنية.