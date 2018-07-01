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مثير وسار للتلاميذ.. منع التكرار في الابتدائي

بتاريــخ : 22 يوليوز 2018 / 19:45 مثير وسار للتلاميذ.. منع التكرار في الابتدائي | مجتمع
مثير وسار للتلاميذ.. منع التكرار في الابتدائي
تتجه وزارة التربية الوطنية لمنع التكرار في السنتين الأولى والثانية للسلك الابتدائي، مع تعزيز إجراء الدعم المدرسي بهما، بعد أن كشفت المعطيات والإحصائيات أن أعلى نسب التكرار حسب المستويات الدراسية

"شوف تيفي"

 

تتجه وزارة التربية الوطنية لمنع التكرار في السنتين الأولى والثانية للسلك الابتدائي، مع تعزيز إجراء الدعم المدرسي بهما، بعد أن كشفت المعطيات والإحصائيات أن أعلى نسب التكرار حسب المستويات الدراسية تسجل في السنة الأولى ابتدائي والسنة الثالثة إعدادي والسنة الثانية بكالوريا.

ووفق ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الاثنين، فهذا الإجراء جاء ضمن توصية حملها تقرير الدراسة المتعلق بتحليل نظام التقويم التربوي بالمغرب، الذي أنجز على مدار 3 سنوات، بشراكة بين الوزارة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والذي دعا إلى جعل البرنامج الوطني لتقويم المستلزمات الدراسية إلزاميا من بداية السنة الأولى إلى السنة الرابعة للسلك الابتدائي، وذلك بغاية الكشف المبكر عن المتعثرين من التلاميذ في دراستهم وتوفير الدعم الضروري لمواصلة دراستهم بنجاح وتجنيبهم الهدر المدرسي.

كما تضمن التقرير تضيف اليومية، جملة من التوصيات منها بلورة آليات لضمان الجودة والإنصاف فيما يخص الامتحانات الإشهادية لنيل شهادة السلك الثانوي الإعدادي وامتحانات البكالوريا على المستويين المركزي والمحلي من خلال إخضاع أسئلة الاختبارات للتجريب قبل اعتمادها في تقويم المتعلمين، مع تعويض امتحان نيل الشهادة الابتدائية بتقويم موحد للتعلمات بدون رهانات بالنسبة للتلميذ وذلك بهدف تتبع تطور المكتسبات الدراسية.

 

‫شوف تيفي

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