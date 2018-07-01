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فضيحة تهز العالم العربي والإسلامي ..شركة تركية تتورط في بناء مشروع السفارة الأمريكية بالقدس

بتاريــخ : 22 يوليوز 2018 / 18:54 فضيحة تهز العالم العربي والإسلامي ..شركة تركية تتورط في بناء مشروع السفارة الأمريكية بالقدس | دولي
فضيحة تهز العالم العربي والإسلامي ..شركة تركية تتورط في بناء مشروع السفارة الأمريكية بالقدس
تواجه تركيا، انتقادات لاذعة في العالم العربي والإسلامي، بعد أن تورطت إحدى شركات الإنشاءات الخاصة التركية في مشروع بناء السفارة الأمريكية في القدس على الرغم من موقف أنقرة العلني المعارض لنقل سفارة

شوف تيفي

 

تواجه تركيا، انتقادات لاذعة في العالم العربي والإسلامي، بعد أن تورطت إحدى شركات الإنشاءات الخاصة التركية في مشروع بناء السفارة الأمريكية في القدس على الرغم من موقف أنقرة العلني المعارض لنقل سفارة واشنطن إلى القدس.

وبدأت الانتقادات في الظهور، عندما فاز ائتلاف يضم ثلاث شركات، بينها شركة “ليماك” التركية للإنشاءات، بعقد بناء السفارة الأمريكية في مدينة القدس بقيمة 21 مليون دولار، فيما سارع صحافيون أتراك ووسائل إعلام محلية لنفي مشاركة “ليماك” في الصفقة، أو انسحابها من الائتلاف الفائز بمناقصة المشروع.

وأشعل تداول الخبر و نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردود فعل واسعة في العالم العربي، إذ توحَّد معارضو سياسة أنقرة الخارجية ومؤيدوها على انتقاد التورط التركي في بناء السفارة الأمريكية في المدينة التي يعتبرها الفلسطينيون والعرب والمسلمون عاصمة للدولة الفلسطينية.

وفي موقع "تويتر"، يستقطب الوسم “#تركيا_تبني_سفارة_أمريكا_بالقدس” مغردين عربًا من مختلف الدول العربية، يتقدمهم كتاب وإعلاميون من مختلف الاتجاهات، وقد وحَّدهم انتقاد التورط التركي في بناء السفارة الأمريكية.

وانتقد الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، المعروف بدعمه لسياسة الحكومة التركية، مشاركة “ليماك” في بناء السفارة الأمريكية، وقال إن "الخطوة تنسف كل خطوات دعم أنقرة للقضية الفلسطينية" على حد وصفه.

وعاد خاشقجي لحذف تغريدته التي لقيت تفاعلاً لافتاً وعكست حجم الغضب من التورط التركي في الصفقة المثيرة للجدل، قائلاً : "سأحذف تعليقي على الخبر المزعوم أن شركة تركية فازت بعقد بناء السفارة الأمريكية بالقدس ، ذلك لأن الشركة نفت، ونشر ذلك بالصحف التركية أيضًا. يجب أن يكون موقفنا دومًا مع الحق … لا الهوى".

وتقول تقارير إعلامية تركية، إنه على الرغم من أن مناقصة تطوير النظام الأمني لمبنى السفارة، رسا على شركة "ديسبلد ليماك"، وهي ائتلاف بين شركتي "ديسبلد إنكوربوريتد" الأمريكية و"ليماك هولدينغ" التركية، إلا أن شركة "ليماك" التركية رفضت المشاركة في تنفيذ العقد بالمطلق.

ولم تخفف تلك التبريرات من موجة الغضب من أنقرة، فيما طالب البعض بصدور بيان رسمي من الشركة التركية ومديرها، نيهات أوزدمير، يؤكد عدم وجود أي صلة للشركة ببناء السفارة الأمريكية في القدس.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تركيا تورط شركة السفارة الأمريكية

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