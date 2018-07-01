 ارتفاع ضحايا حادث اصطدام دراجتين ناريتين باشتوكة أيت بها إلى ثلاثة قتلى ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ارتفاع ضحايا حادث اصطدام دراجتين ناريتين باشتوكة أيت بها إلى ثلاثة قتلى | حوادث و حقوق

ارتفاع ضحايا حادث اصطدام دراجتين ناريتين باشتوكة أيت بها إلى ثلاثة قتلى

صادم وبالفيديو.. منشد يغني سورة الفاتحة مع الموسيقى | منوعات

صادم وبالفيديو.. منشد يغني سورة الفاتحة مع الموسيقى

فيديو جد خطير..شفارة تلقاو لمواطن بفاس وشرملوه والمواطنين دارو عمل بطولي وشدو واحد فيهم | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..شفارة تلقاو لمواطن بفاس وشرملوه والمواطنين دارو عمل بطولي وشدو واحد فيهم

صــادم وبالفيديو..مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويقومون بطقــوس يهودية | دولي

صــادم وبالفيديو..مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويقومون بطقــوس يهودية

القضاء الفرنسي يصدم طارق رمضان حفيد مؤسس الإخوان المتهم بالاغتصاب | دولي

القضاء الفرنسي يصدم ''طارق رمضان'' حفيد مؤسس الإخوان المتهم بالاغتصاب

مرة أخرى وفي نفس اليوم..موقوف هرب من دائرة أمنية فكازا بالمينوط ديالو | حوادث و حقوق

مرة أخرى وفي نفس اليوم..موقوف هرب من دائرة أمنية فكازا بالمينوط ديالو

عاجل وبالفيديو..حريق مهول ضواحي الفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..حريق مهول ضواحي الفقيه بنصالح

مستجدات قضية الداعية التركي أوكـتار..اعتداءات جنسية ..استغلال واحتجاز أطفال..ابتزاز..تجسس سياسي.. (تفاصيل مثيرة) | دولي

مستجدات قضية الداعية التركي ''أوكـتار''..اعتداءات جنسية ..استغلال واحتجاز أطفال..ابتزاز..تجسس سياسي..

عاجل وبالفيديو..مديرية الحموشي تدخل على الخط بعد تداول فيديو خطير يوثق لمعركة بالقرب من محل مساج بطنجة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..مديرية الحموشي تدخل على الخط بعد تداول فيديو خطير يوثق لمعركة بالقرب من محل ''مساج''

الإشاعات المشوشة المسمومة

ارتفاع ضحايا حادث اصطدام دراجتين ناريتين باشتوكة أيت بها إلى ثلاثة قتلى

بتاريــخ : 22 يوليوز 2018 / 17:35 ارتفاع ضحايا حادث اصطدام دراجتين ناريتين باشتوكة أيت بها إلى ثلاثة قتلى | حوادث و حقوق
ارتفاع ضحايا حادث اصطدام دراجتين ناريتين باشتوكة أيت بها إلى ثلاثة قتلى
ارتفع عدد قتلى حادثة السير التي وقعت ليلة أول أمس بالطريق الإقليمية رقم 1014 الرابطة بين مدينتي بيوكرى وجماعة آيت اعميرة، إقليم اشتوكة آيت باها، إلى ثلاثة، وذلك بعدما فارق الحياة شابان آخران كانا قد

شوف تيفي:أحمد الهلالي

 

ارتفع عدد قتلى حادثة السير التي وقعت ليلة أول أمس بالطريق الإقليمية رقم 1014 الرابطة بين مدينتي بيوكرى وجماعة آيت اعميرة، إقليم اشتوكة آيت باها، إلى ثلاثة، وذلك بعدما فارق الحياة شابان آخران كانا قد أصيبا في ذات الحادث فيما لازالت الفتاة تتلقى العلاجات اللازمة بمستشفى بيوكرى.


وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن الهالكين الجديدين، كانا قد نقلا على وجه السرعة للمستشفى الجهوي الحسن الثاني غير أن جروحهما البليغة التي أصيبا بها في الحادث لم تسعفهما للتحمل أكثر، إذ فارقا الحياة يوما واحدا بعد دخولهما لقسم الإنعاش.

هذا، وكانت الطريق الرابطة بين جماعة أيت عميرة وبيوكرى قد اهتزت ليلة أول أمس على وقع حادثة سير مميتة إثر اصطدام دراجتين ناريتين الأولى كانت تقل شابا قادما من مدينة بيوكرى والثانية على متنها شابان وفتاة تشتغل كنادلة بإحدى المقاهي الشعبية بذات المدينة، كانوا في طريقهم نحو جماعة أيت عميرة.

ونظرا لعدم توفر الدراجتين الناريتين على مصابيح الإضاءة التي كانت معطلة، جعلتهما يتفاجآن ببعضهما البعض، نتيجة السرعة المفرطة التي كان السائقان يسيران بها، ليصطدما فيما بينهما في مشهد وصف بالمروع أسفر عن وفاة واحد منهم، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بليغة نقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية بينهم فتاة.

وفتحت المصالح الأمنية بمدينة بيوكرى تحقيقا قضائيا من أجل تحديد ملابسات وظروف وقوع الحادثة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب شتوكة أيت باها حادثة سير وفاة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو جد خطير..شفارة تلقاو لمواطن بفاس وشرملوه والمواطنين دارو عمل بطولي وشدو واحد فيهم | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..شفارة تلقاو لمواطن بفاس وشرملوه والمواطنين دارو عمل بطولي وشدو واحد فيهم

مرة أخرى وفي نفس اليوم..موقوف هرب من دائرة أمنية فكازا بالمينوط ديالو | حوادث و حقوق

مرة أخرى وفي نفس اليوم..موقوف هرب من دائرة أمنية فكازا بالمينوط ديالو

عاجل وبالفيديو..حريق مهول ضواحي الفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..حريق مهول ضواحي الفقيه بنصالح

عاجل وبالفيديو..مديرية الحموشي تدخل على الخط بعد تداول فيديو خطير يوثق لمعركة بالقرب من محل مساج بطنجة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..مديرية الحموشي تدخل على الخط بعد تداول فيديو خطير يوثق لمعركة بالقرب من محل ''مساج'' بطنجة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رئيس الكاف:هذه هي التوصيات التي خرج بها اجتماع لجنة المنتخبات بالرباط | خارج البلاطو
منذ 1 دقيقة

رئيس الكاف:هذه هي التوصيات التي خرج بها اجتماع لجنة المنتخبات بالرباط

شوفو الحكرة..بعد 4 سنين من غيابو رجع لبلادو ولقا الورث مشا ليه لهذا السبب | حالة خاصة

شوفو الحكرة..بعد 4 سنين من غيابو رجع لبلادو ولقا الورث مشا ليه لهذا السبب

لاركيط..خاص رونار يستمر فالمنتخب الوطني باش نحققو نتائج إيجابية فمونديال 2022 | خارج البلاطو

لاركيط..خاص رونار يستمر فالمنتخب الوطني باش نحققو نتائج إيجابية فمونديال 2022

كارثة بيئية تهدد ساكنة الدارالبيضاء..ملعب يتحول إلى بــركة مائية و مطرح للنفايات والروائح الكريهة والمسؤولين خارج التغطية | خارج البلاطو

كارثة بيئية تهدد ساكنة الدارالبيضاء..ملعب يتحول إلى بــركة مائية و مطرح للنفايات والروائح الكريهة والمسؤولين ''خارج التغطية''

﻿

آخر المستجدات

ارتفاع ضحايا حادث اصطدام دراجتين ناريتين باشتوكة أيت بها إلى ثلاثة قتلى | حوادث و حقوق
منذ 44 دقيقة

ارتفاع ضحايا حادث اصطدام دراجتين ناريتين باشتوكة أيت بها إلى ثلاثة قتلى

صادم وبالفيديو.. منشد يغني سورة الفاتحة مع الموسيقى | منوعات

صادم وبالفيديو.. منشد يغني سورة الفاتحة مع الموسيقى

فيديو جد خطير..شفارة تلقاو لمواطن بفاس وشرملوه والمواطنين دارو عمل بطولي وشدو واحد فيهم | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..شفارة تلقاو لمواطن بفاس وشرملوه والمواطنين دارو عمل بطولي وشدو واحد فيهم

صــادم وبالفيديو..مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويقومون بطقــوس يهودية | دولي

صــادم وبالفيديو..مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويقومون بطقــوس يهودية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.