ارتفاع ضحايا حادث اصطدام دراجتين ناريتين باشتوكة أيت بها إلى ثلاثة قتلى ﻿

ارتفع عدد قتلى حادثة السير التي وقعت ليلة أول أمس بالطريق الإقليمية رقم 1014 الرابطة بين مدينتي بيوكرى وجماعة آيت اعميرة، إقليم اشتوكة آيت باها، إلى ثلاثة، وذلك بعدما فارق الحياة شابان آخران كانا قد

شوف تيفي:أحمد الهلالي

ارتفع عدد قتلى حادثة السير التي وقعت ليلة أول أمس بالطريق الإقليمية رقم 1014 الرابطة بين مدينتي بيوكرى وجماعة آيت اعميرة، إقليم اشتوكة آيت باها، إلى ثلاثة، وذلك بعدما فارق الحياة شابان آخران كانا قد أصيبا في ذات الحادث فيما لازالت الفتاة تتلقى العلاجات اللازمة بمستشفى بيوكرى.



وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن الهالكين الجديدين، كانا قد نقلا على وجه السرعة للمستشفى الجهوي الحسن الثاني غير أن جروحهما البليغة التي أصيبا بها في الحادث لم تسعفهما للتحمل أكثر، إذ فارقا الحياة يوما واحدا بعد دخولهما لقسم الإنعاش.

هذا، وكانت الطريق الرابطة بين جماعة أيت عميرة وبيوكرى قد اهتزت ليلة أول أمس على وقع حادثة سير مميتة إثر اصطدام دراجتين ناريتين الأولى كانت تقل شابا قادما من مدينة بيوكرى والثانية على متنها شابان وفتاة تشتغل كنادلة بإحدى المقاهي الشعبية بذات المدينة، كانوا في طريقهم نحو جماعة أيت عميرة.

ونظرا لعدم توفر الدراجتين الناريتين على مصابيح الإضاءة التي كانت معطلة، جعلتهما يتفاجآن ببعضهما البعض، نتيجة السرعة المفرطة التي كان السائقان يسيران بها، ليصطدما فيما بينهما في مشهد وصف بالمروع أسفر عن وفاة واحد منهم، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بليغة نقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية بينهم فتاة.

وفتحت المصالح الأمنية بمدينة بيوكرى تحقيقا قضائيا من أجل تحديد ملابسات وظروف وقوع الحادثة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة