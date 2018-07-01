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صادم وبالفيديو.. منشد يغني سورة الفاتحة مع الموسيقى

بتاريــخ : 22 يوليوز 2018 / 17:20 صادم وبالفيديو.. منشد يغني سورة الفاتحة مع الموسيقى | منوعات
صادم وبالفيديو.. منشد يغني سورة الفاتحة مع الموسيقى
تقدم المنشد علي العربي، بالاعتذار عقب تداول مقطع فيديو، ظهر به وهو يغني سورة الفاتحة، وأكد عدم إدراكه للبعد الديني والشرعي لما جاء في الفيديو المتداول خلال الفترة الماضية، وذلك حسب ما كشفت عنه

"شوف تيفي"

تقدم المنشد علي العربي، بالاعتذار عقب تداول مقطع فيديو، ظهر به وهو يغني سورة الفاتحة، وأكد عدم إدراكه للبعد الديني والشرعي لما جاء في الفيديو المتداول خلال الفترة الماضية، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام مصرية يومه الأحد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المنشد، قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامجه العاشرة مساءً، المذاع عبر فضائية "دريم"، إن من تداولوا مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وهو يغني أجزاء من سورة الفاتحة، ليس بصحيح، ومبتور من سياقه وله بداية تتمثل في " بسم الله خيرنا وبركتنا..بسم الله نبدأ سهرتنا..اللطيف يلطف بحالنا..الغفور يغفر خطيئتنا ويبارك ويزيد نعمتنا ".

وأضافت ذات المصادر أن المنشد علي العربي، أكد أن سورة الفاتحة عبارة عن دعاء وهو اقتص جزءً من الدعاء وليس قراءة الفاتحة مثلما تردد، قائلا: "بعدين دي حاجة لا أنا مألفها ولا مخترعها ودى حاجة موجودة من 50 سنة.. جميع الأرياف على مستوى الجمهورية ترددها.. أخشى على الناس من هذه الفتنة وهذه مكيدة للإيقاع بين الأزهر والصوفية وإذا كانت تحمل إساءة فأعتذر عنها".

‫شوف تيفي

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