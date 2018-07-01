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فيديو جد خطير..شفارة تلقاو لمواطن بفاس وشرملوه والمواطنين دارو عمل بطولي وشدو واحد فيهم

بتاريــخ : 22 يوليوز 2018 / 16:45 فيديو جد خطير..شفارة تلقاو لمواطن بفاس وشرملوه والمواطنين دارو عمل بطولي وشدو واحد فيهم | حوادث و حقوق
فيديو جد خطير..شفارة تلقاو لمواطن بفاس وشرملوه والمواطنين دارو عمل بطولي وشدو واحد فيهم
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد 22 يوليوز، مقطع فيديو جد صادم، يوثق للحظة تمكن العديد من المواطنين من إيقاف شاب تورط في شرملة مواطن لسرقة ما بحوزته.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد 22 يوليوز، مقطع فيديو جد صادم، يوثق للحظة تمكن العديد من المواطنين من إيقاف شاب تورط في شرملة مواطن لسرقة ما بحوزته.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت في الساعات الأولى من يومه الأحد، بالقرب من مسجد عثمان بن عفان بمدينة فاس، حيث أقدم ثلاثة "مشرملين" على شرملة وسرقة مواطن، ما دفع هذا الأخير وبمساعدة آخرين إلى مطاردة اللصوص ما مكن من الإطاحة بأحدهم.

ويظهر الفيديو المتداول، لحظة قيام الضحية بإحكام السيطرة على "اللص" والذي ناشد المحيطين به لإطلاق سراحه، إلا أن الجميع قرروا تسليمه للمصالح الأمنية حتى يتم إيقاف باقي المشرملين.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المواطنين المصالح الأمنية السرقة

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