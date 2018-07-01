 القضاء الفرنسي يصدم ''طارق رمضان'' حفيد مؤسس الإخوان المتهم بالاغتصاب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ارتفاع ضحايا حادث اصطدام دراجتين ناريتين باشتوكة أيت بها إلى ثلاثة قتلى | حوادث و حقوق

ارتفاع ضحايا حادث اصطدام دراجتين ناريتين باشتوكة أيت بها إلى ثلاثة قتلى

صادم وبالفيديو.. منشد يغني سورة الفاتحة مع الموسيقى | منوعات

صادم وبالفيديو.. منشد يغني سورة الفاتحة مع الموسيقى

فيديو جد خطير..شفارة تلقاو لمواطن بفاس وشرملوه والمواطنين دارو عمل بطولي وشدو واحد فيهم | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..شفارة تلقاو لمواطن بفاس وشرملوه والمواطنين دارو عمل بطولي وشدو واحد فيهم

صــادم وبالفيديو..مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويقومون بطقــوس يهودية | دولي

صــادم وبالفيديو..مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويقومون بطقــوس يهودية

القضاء الفرنسي يصدم طارق رمضان حفيد مؤسس الإخوان المتهم بالاغتصاب | دولي

القضاء الفرنسي يصدم ''طارق رمضان'' حفيد مؤسس الإخوان المتهم بالاغتصاب

مرة أخرى وفي نفس اليوم..موقوف هرب من دائرة أمنية فكازا بالمينوط ديالو | حوادث و حقوق

مرة أخرى وفي نفس اليوم..موقوف هرب من دائرة أمنية فكازا بالمينوط ديالو

عاجل وبالفيديو..حريق مهول ضواحي الفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..حريق مهول ضواحي الفقيه بنصالح

مستجدات قضية الداعية التركي أوكـتار..اعتداءات جنسية ..استغلال واحتجاز أطفال..ابتزاز..تجسس سياسي.. (تفاصيل مثيرة) | دولي

مستجدات قضية الداعية التركي ''أوكـتار''..اعتداءات جنسية ..استغلال واحتجاز أطفال..ابتزاز..تجسس سياسي..

عاجل وبالفيديو..مديرية الحموشي تدخل على الخط بعد تداول فيديو خطير يوثق لمعركة بالقرب من محل مساج بطنجة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..مديرية الحموشي تدخل على الخط بعد تداول فيديو خطير يوثق لمعركة بالقرب من محل ''مساج''

الإشاعات المشوشة المسمومة

القضاء الفرنسي يصدم ''طارق رمضان'' حفيد مؤسس الإخوان المتهم بالاغتصاب

بتاريــخ : 22 يوليوز 2018 / 16:12 القضاء الفرنسي يصدم طارق رمضان حفيد مؤسس الإخوان المتهم بالاغتصاب | دولي
القضاء الفرنسي يصدم ''طارق رمضان'' حفيد مؤسس الإخوان المتهم بالاغتصاب
رفض القضاء الفرنسي، أمس السبت، طلبا بإطلاق سراح طارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية حسن البنا، المتهم بالاغتصاب.

شوف تيفي

 


رفض القضاء الفرنسي، أمس السبت، طلبا بإطلاق سراح طارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية حسن البنا، المتهم بالاغتصاب.

ويأتي الرفض عقب مواجهة وصفتها وسائل الإعلام الفرنسية بـ''الساخنة'' بين طارق رمضان، وإحدى ضحاياه الناشطة النسوية هيندا عياري، أواسط الأسبوع الجاري، في محكمة باريس.

وقال قضاة التحقيق في حيثيات الرفض المكونة من 3 صفحات: ''إن المحققين تأكدوا من أن وقائع المشتكية الثانية (كريستيل) حقيقية وحدثت بالفعل وأن المعلومات التي ذكرتها دقيقة''.

وأكدوا عملية الاغتصاب التي وقعت في أكتوبر عام 2009 بفندق ليون، ومن ثم فإنه يوجه إليه الاتهام رسمياً باغتصابها.

يشار أن كريستيل هي إحدى ضحايا رمضان، واتهمته باغتصابها في أكتوبر 2009، في غرفة بفندق في مدينة ''ليون'' الفرنسية، خلال وجوده لحضور مؤتمر.

وأقر رمضان بمعرفته بها ومقابلتها وتبادل الرسائل الإلكترونية، لكنه نفى أي اتصال جنسي، وتقدم محاميها بالتماس لتأجيل المواجهة بينهما.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب طارق رمضان الاغتصاب جماعة الإخوان الإرهابية البنا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صــادم وبالفيديو..مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويقومون بطقــوس يهودية | دولي

صــادم وبالفيديو..مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويقومون بطقــوس يهودية

مستجدات قضية الداعية التركي أوكـتار..اعتداءات جنسية ..استغلال واحتجاز أطفال..ابتزاز..تجسس سياسي.. (تفاصيل مثيرة) | دولي

مستجدات قضية الداعية التركي ''أوكـتار''..اعتداءات جنسية ..استغلال واحتجاز أطفال..ابتزاز..تجسس سياسي.. (تفاصيل مثيرة)

عــاجل: زلزال يضرب تركــيا هذه قوته | دولي

عــاجل: زلزال يضرب تركــيا هذه قوته

محكمة تقضي بإعدام ملكة جمال لهذا السبب الخطير | دولي

محكمة تقضي بإعدام ملكة جمال لهذا السبب الخطير

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رئيس الكاف:هذه هي التوصيات التي خرج بها اجتماع لجنة المنتخبات بالرباط | خارج البلاطو
منذ 35 ثانية

رئيس الكاف:هذه هي التوصيات التي خرج بها اجتماع لجنة المنتخبات بالرباط

شوفو الحكرة..بعد 4 سنين من غيابو رجع لبلادو ولقا الورث مشا ليه لهذا السبب | حالة خاصة

شوفو الحكرة..بعد 4 سنين من غيابو رجع لبلادو ولقا الورث مشا ليه لهذا السبب

لاركيط..خاص رونار يستمر فالمنتخب الوطني باش نحققو نتائج إيجابية فمونديال 2022 | خارج البلاطو

لاركيط..خاص رونار يستمر فالمنتخب الوطني باش نحققو نتائج إيجابية فمونديال 2022

كارثة بيئية تهدد ساكنة الدارالبيضاء..ملعب يتحول إلى بــركة مائية و مطرح للنفايات والروائح الكريهة والمسؤولين خارج التغطية | خارج البلاطو

كارثة بيئية تهدد ساكنة الدارالبيضاء..ملعب يتحول إلى بــركة مائية و مطرح للنفايات والروائح الكريهة والمسؤولين ''خارج التغطية''

﻿

آخر المستجدات

ارتفاع ضحايا حادث اصطدام دراجتين ناريتين باشتوكة أيت بها إلى ثلاثة قتلى | حوادث و حقوق
منذ 44 دقيقة

ارتفاع ضحايا حادث اصطدام دراجتين ناريتين باشتوكة أيت بها إلى ثلاثة قتلى

صادم وبالفيديو.. منشد يغني سورة الفاتحة مع الموسيقى | منوعات

صادم وبالفيديو.. منشد يغني سورة الفاتحة مع الموسيقى

فيديو جد خطير..شفارة تلقاو لمواطن بفاس وشرملوه والمواطنين دارو عمل بطولي وشدو واحد فيهم | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..شفارة تلقاو لمواطن بفاس وشرملوه والمواطنين دارو عمل بطولي وشدو واحد فيهم

صــادم وبالفيديو..مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويقومون بطقــوس يهودية | دولي

صــادم وبالفيديو..مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويقومون بطقــوس يهودية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.