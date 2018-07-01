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مرة أخرى وفي نفس اليوم..موقوف هرب من دائرة أمنية فكازا بالمينوط ديالو

بتاريــخ : 22 يوليوز 2018 / 15:34 مرة أخرى وفي نفس اليوم..موقوف هرب من دائرة أمنية فكازا بالمينوط ديالو | حوادث و حقوق
مرة أخرى وفي نفس اليوم..موقوف هرب من دائرة أمنية فكازا بالمينوط ديالو
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شابا تم إيقافه من طرف المصالح الأمنية، فر مساء أمس السبت 21 يوليوز، من داخل دائرة التشارك بالبيضاء، التابعة للمنطقة الأمنية البرنوصي زناتة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شابا تم إيقافه من طرف المصالح الأمنية، فر مساء أمس السبت 21 يوليوز، من داخل دائرة التشارك بالبيضاء، التابعة للمنطقة الأمنية البرنوصي زناتة.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بشاب يدعى ''مصطفى.ب'' ملقب بـ ''ولد الجزار''، تم إيقافه عقب صدور مذكرة بحث في حقه بخصوص الاشتباه به في الاتجار بالمخدرات، مشيرا إلى أن ''ولد الجزار''، فر من داخل الدائرة الأمنية وهو مصفد اليدين.

تجدر الإشارة إلى أن موقوفا آخر كان تحت تدابير الحراسة النظرية، فر في الساعات الأولى من يومه الأحد، من داخل المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، والذي تم نقله إليه لتلقي العلاجات الضرورية.



‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي شاب دائرة التشارك البيضاء المنطقة الأمنية زناتة المصالح الأمنية

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