 مستجدات قضية الداعية التركي ''أوكـتار''..اعتداءات جنسية ..استغلال واحتجاز أطفال..ابتزاز..تجسس سياسي.. (تفاصيل مثيرة) ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مرة أخرى وفي نفس اليوم..موقوف هرب من دائرة أمنية فكازا بالمينوط ديالو | حوادث و حقوق

مرة أخرى وفي نفس اليوم..موقوف هرب من دائرة أمنية فكازا بالمينوط ديالو

عاجل وبالفيديو..حريق مهول ضواحي الفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..حريق مهول ضواحي الفقيه بنصالح

مستجدات قضية الداعية التركي أوكـتار..اعتداءات جنسية ..استغلال واحتجاز أطفال..ابتزاز..تجسس سياسي.. (تفاصيل مثيرة) | دولي

مستجدات قضية الداعية التركي ''أوكـتار''..اعتداءات جنسية ..استغلال واحتجاز أطفال..ابتزاز..تجسس سياسي..

عاجل وبالفيديو..مديرية الحموشي تدخل على الخط بعد تداول فيديو خطير يوثق لمعركة بالقرب من محل مساج بطنجة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..مديرية الحموشي تدخل على الخط بعد تداول فيديو خطير يوثق لمعركة بالقرب من محل ''مساج''

من مراكش ..يتيم يؤكد أن المنهج الإصلاحي لحزب العدالة والتنمية يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار ويعليها على المصلحة الحزبية | بوليتيك

من مراكش ..يتيم يؤكد أن المنهج الإصلاحي لحزب العدالة والتنمية يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار

الناشرون يجمدون مساهمتهم في المجلس الوطني للصحافة | صحافة

الناشرون يجمدون مساهمتهم في المجلس الوطني للصحافة

مثيــر..مغنية شهيرة التقطت صورة سيلفي مـــع جثة والدها | ثقافة و فنون

مثيــر..مغنية شهيرة التقطت صورة سيلفي مـــع جثة والدها

مؤلم..رحلة شاب إلى شاطئ بوزنيقة تنتهي بفاجعة+صورة | حوادث و حقوق

مؤلم..رحلة شاب إلى شاطئ بوزنيقة تنتهي بفاجعة+صورة

فيديو صــادم يهز المغاربة..بعد ضجة زواج فتاتي وجدة..مغربية تُقبل رجل صديقتها بطريقة غريبة و مثيرة | مجتمع

فيديو صــادم يهز المغاربة..بعد ضجة زواج فتاتي وجدة..مغربية تُقبل رجل صديقتها بطريقة غريبة و مثيرة

الإشاعات المشوشة المسمومة

مستجدات قضية الداعية التركي ''أوكـتار''..اعتداءات جنسية ..استغلال واحتجاز أطفال..ابتزاز..تجسس سياسي.. (تفاصيل مثيرة)

بتاريــخ : 22 يوليوز 2018 / 14:34 مستجدات قضية الداعية التركي أوكـتار..اعتداءات جنسية ..استغلال واحتجاز أطفال..ابتزاز..تجسس سياسي.. (تفاصيل مثيرة) | دولي
مستجدات قضية الداعية التركي ''أوكـتار''..اعتداءات جنسية ..استغلال واحتجاز أطفال..ابتزاز..تجسس سياسي.. (تفاصيل مثيرة)
كشفت وكالة ''الأناضول'' التركية، يوم أمس السبت، عن ارتفاع عدد الموقوفين على ذمة قضية الداعية الإسلامي المثير للجدل ''عدنان أوكتار''، إلى 182 شخصا.

شوف تيفي

 كشفت وكالة ''الأناضول'' التركية، يوم أمس السبت، عن ارتفاع عدد الموقوفين على ذمة قضية الداعية الإسلامي المثير للجدل ''عدنان أوكتار''، إلى 182 شخصا.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية تركية، قولها أن ''الشرطة أوقفت حتى مساء الجمعة، 182 شخصًا من بين 235 مطلوبا للسلطات في إطار التحقيق بقضية عدنان أوكتار''.

وأضافت أن قوات الأمن ما زالت تواصل البحث عن 53 شخصا مطلوبين على ذمة القضية ذاتها، وأشارت إلى أن قرارًا قضائيًا عيّن أوصياء على 86 شركة وجمعية ووقفين اثنين، تابعين لأوكتار.

 والأربعاء الماضي، أوقف الأمن التركي عدنان أوكتار، استنادًا إلى مذكرة توقيف أصدرها الادعاء العام، في إطار عملية أمنية شملت 4 ولايات بينها إسطنبول، للقبض على الرجل و235 من أتباعه، على خلفية تهمٍ مختلفة.

 ويواجه أوكتار المعروف باسم ''هارون يحيى'' وأتباعه، عدة اتهامات بينها تأسيس تنظيم لارتكاب جرائم، واستغلال الأطفال جنسيًا، والاعتداء الجنسي، واحتجاز الأطفال، والابتزاز، والتجسس السياسي والعسكري.

 كما يواجه المذكورون تهماً أخرى، بينها استغلال المشاعر والمعتقدات الدينية بغرض الاحتيال، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والتزوير، ومخالفة قوانين مكافحة الإرهاب والتهريب، من خلال تنظيم يحمل اسم ''عدنان أوكتار''.

 وألقت الفرق الأمنية، القبض على أوكتار، أثناء محاولته الهرب من منزله في إسطنبول، وضبطت لديه كمية من الأسلحة والدروع الفولاذية.

 مستجدات قضية الداعية التركي ''أوكـتار''..اعتداءات جنسية ..استغلال واحتجاز أطفال..ابتزاز..تجسس سياسي.. (تفاصيل مثيرة)مستجدات قضية الداعية التركي ''أوكـتار''..اعتداءات جنسية ..استغلال واحتجاز أطفال..ابتزاز..تجسس سياسي.. (تفاصيل مثيرة)

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أوكتار الفرقة الأمنية تحقيق الأمن التركي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عــاجل: زلزال يضرب تركــيا هذه قوته | دولي

عــاجل: زلزال يضرب تركــيا هذه قوته

محكمة تقضي بإعدام ملكة جمال لهذا السبب الخطير | دولي

محكمة تقضي بإعدام ملكة جمال لهذا السبب الخطير

عـــاجل..شخص يقتل ثلاثة من أفراد عائلته رميا بالرصاص | دولي

عـــاجل..شخص يقتل ثلاثة من أفراد عائلته رميا بالرصاص

تطورات جديدة بخصوص مقتل الرابور الأمريكي XXXTentacion | دولي

تطورات جديدة بخصوص مقتل الرابور الأمريكي XXXTentacion

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

كارثة بيئية تهدد ساكنة الدارالبيضاء..ملعب يتحول إلى بــركة مائية و مطرح للنفايات والروائح الكريهة والمسؤولين خارج التغطية | خارج البلاطو
منذ 2 دقائق

كارثة بيئية تهدد ساكنة الدارالبيضاء..ملعب يتحول إلى بــركة مائية و مطرح للنفايات والروائح الكريهة والمسؤولين ''خارج التغطية''

فيديو الناظور تُــكرم أبناءها في اليوم الوطني للجالية | زووم

فيديو الناظور تُــكرم أبناءها في اليوم الوطني للجالية

بالفيديو..مغاربة الجهة الشرقية يتـحدون ويُطالبون بفتح الحدود بين المغرب والجزائر تحت شعار خــاوة خــاوة ماشي عداوة | خارج البلاطو

بالفيديو..مغاربة الجهة الشرقية يتـحدون ويُطالبون بفتح الحدود بين المغرب والجزائر تحت شعار'' خــاوة خــاوة ماشي عداوة''

من سودور لفنان ..حفيــظ قصة نجاح شاب مغربي بعد العبور إلى الضفة الأخرى | خارج البلاطو

من سودور لفنان ..''حفيــظ'' قصة نجاح شاب مغربي بعد العبور إلى الضفة الأخرى

﻿

آخر المستجدات

مرة أخرى وفي نفس اليوم..موقوف هرب من دائرة أمنية فكازا بالمينوط ديالو | حوادث و حقوق
منذ 25 دقيقة

مرة أخرى وفي نفس اليوم..موقوف هرب من دائرة أمنية فكازا بالمينوط ديالو

عاجل وبالفيديو..حريق مهول ضواحي الفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..حريق مهول ضواحي الفقيه بنصالح

مستجدات قضية الداعية التركي أوكـتار..اعتداءات جنسية ..استغلال واحتجاز أطفال..ابتزاز..تجسس سياسي.. (تفاصيل مثيرة) | دولي

مستجدات قضية الداعية التركي ''أوكـتار''..اعتداءات جنسية ..استغلال واحتجاز أطفال..ابتزاز..تجسس سياسي..

عاجل وبالفيديو..مديرية الحموشي تدخل على الخط بعد تداول فيديو خطير يوثق لمعركة بالقرب من محل مساج بطنجة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..مديرية الحموشي تدخل على الخط بعد تداول فيديو خطير يوثق لمعركة بالقرب من محل ''مساج''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.