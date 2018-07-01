من مراكش ..يتيم يؤكد أن المنهج الإصلاحي لحزب العدالة والتنمية يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار ويعليها على المصلحة الحزبية ﻿

انتظر الحاضرون في المنتجع السياحي بمراكش مداخلة محمد يتيم، عضو الأمانة العامة لحزب البجيدي لما تحمله من مفآجات و نظرا لما راكمه خلال هذه السنة من متابعات إعلامية عريضة وكذلك لشخصيته التي تبحث عن

'' شوف تيفي '' / مراكش

انتظر الحاضرون في المنتجع السياحي بمراكش مداخلة محمد يتيم، عضو الأمانة العامة لحزب البجيدي لما تحمله من مفآجات و نظرا لما راكمه خلال هذه السنة من متابعات إعلامية عريضة وكذلك لشخصيته التي تبحث عن تبريرات خارج مدار السياقات العامة.. وفي مقاربته الجديدة في لقاء اللقاء الثاني حول الحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية الإتيان بمفهوم '' المرونة السياسية '' تقليلا للمفاسد وتكثيرا للمصالح لتفويت الفرص على المتربصين ''. تتابع '' شوف تيفي '' مجريات المداخلة وأبعادها.

عدد محمد يتيم عضو الأمانة لحزب العدالة والتنمية في ورقته المعنونة بـ ''الخطاب السياسي لحزب العدالة والتنمية، أسئلة المضمون والصدقية والراهنية''، والتي قدمها خلال أشغال الندوة الوطنية الثانية للحوار الداخلي، في موضوع ''المشروع الإصلاحي لحزب العدالة والتنمية: المنطلقات والمراجعات''، اليوم السبت 21 يوليوز بمراكش، العديد من السمات في أن خطاب البيجيدي يتجاذب بين الديني والسياسي بين الحزبي والحركي والدعوي. ففي نظره فهو '' خطاب سلمي مدني ينبذ العنف ومنطق الإقصاء والهيمنة ويستدعي أساس المصطلحات الحديثة، بالإضافة إلى أنه خطاب تعاون وليس خطاب منازعة وصراع فهو خطاب تشاركي، خطاب تجديدي متجدد ''. دون أن يحدد الطبيعة العلمية لهذا الخطاب.

من جانب آخر، ذكر يتيم أن '' المنهج الإصلاحي لحزب العدالة والتنمية يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار ويعليها على المصلحة الحزبية إذا تعارضتا، في ظل ما سماه طبيعة المجتمع وتركيبته التي تتنافى مع التحولات الفجائية والقطعيات الحدية ''. بحكم قطعي ومسبق دون إعمال منهج علمي.

وتفادى المتحدث الحديث عن الهزات والتراجعات والصراعات الداخلية التي هزت بيت البجيدي ووصفها ب الناجعة و والصائبة، واسترسل، '' ما يثبت صوابها هو أثرها الواضح في مسار الخط العام الناظم لعمل الحزب الذي ظل منذ عودته إلى الحياة السياسية والمؤسساتية المغربية بعد المؤتمر الاستثنائي في خط تراكمي تصاعدي، كما تشهد لذلك نتائجه الانتخابية المتصاعدة التي أهلته لتصدر المشهد السياسي على المستوى الوطني، مما أهله أن يكلف بتشكيل الحكومة ثلاث مرات في غضون خمس سنوات، وتصدره للانتخابات الجماعية وترؤسه للمدن الكبرى'' ، دون الحديث كيف تمت التضحية ابن كيران وكيف تجنب الحديث عن صراعات التيارات داخل الحزب بين تيار الإستوزار وتيار ابن كيران ولا عن تيار الغائبين عن الحوار الداخلي ولا عن غياب و نقد حامي الدين الشديد للملكية خلال الجولة الأولى للحوار الداخلي.

وأكد يتيم، أن هذا النهج ظل ثابتا ولم يتغير، وبه تم تدبير إكراهات المشاركة وصعوباتها سواء خلال سنة 2014 أو سنة 2016، مبينا أن هذا التدبير المرن لم يحل دون تحقيقه لعدد من المكاسب خلال الولاية الحكومية السابقة.

وعدد محمد يتيم ما أسماه بمرونات الحزب في تعامله مع العديد من القضايا الشائكة قائلا '' إن هناك عشرات من الأمثلة والنماذج التي تؤكد أن اعتماد نهج المشاركة، وصبر الحزب على إكراهاتها، وهو بمثابة علامة مميزة للحزب، مكنته من قدرة هائلة على التكيف مع متغيرات الواقع ''.

وتحدث عن سنة 2003 عن استقالة أحمد الريسوني من قيادة حركة التوحيد والإصلاح، على إثر تصريح صحافي حول إمارة المؤمنين وكيف تعامل الحزب بمرونة وفضل استقالة أحمد الريسوني على الدخول في مجابهة مع المؤسسة الملكية، وخروج الوزير نجيب بوليف من وزارة الحكامة واقتسامه لحقيبة وزارة التجهيز والنقل مع الوزير عزيز رباح وكيف تعامل معها الحزب في ظل الإكراهات السياسية التي يعيشها. ، وتحدث عن استقالة حامي الدين من رئاسة الفريق البرلماني للحزب بمجلس المستشارين، تفويتا للفرصة على من سماهم ''المتربصين''، حسب قوله. إلى “اقتسام حقيبة التعليم العالي بين الوزيرين لحسن الداودي وسمية بن خلدون ثم مع جميلة المصلي”، وصولا إلى ما سماه بواقعة إعفاء عبد الإله ابن كيران من رئاسة الحكومة. وخلص يتيم، إلى أن الأمثلة التي قدمها، “تبين النهج الثابت الذي اعتمده الحزب من أجل تقليل المفاسد وتكثير المصالح”، كما تبين أيضا، “التنازل لفائدة البلاد، إعلاء للمصلحة الوطنية”.

ولاحظ العديد من المتتبعين في مداخلة محمد يتيم كيف بحث عن مفهوم المرونة والتدرج في خطابه يستحضر البعد التاريخي لتمرير الكثير من المغالطات التاريخية وأن ما سماه في حقيقة الأمر بالمرونة السياسية هو في الأصل صراع سياسي عن السلطة داخل مؤسسة الحزب رغم الفضائح العديد وانهيار شعبية الحزب أمام القرارات التي مست القدرة الشرائية لفئات عريضة داخل المجتمع المغربي.