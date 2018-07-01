الناشرون يجمدون مساهمتهم في المجلس الوطني للصحافة ﻿

أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في بيان لها على موافقتها لاستقالة محمد لبريني من عضوية المجلس الوطني للصحافة، وقال بيان للفيدرالية توصلت ''شـــوف تيفي'' بنسخة منه أن ''المكتب التنفيذي يعبر

شوف تيفي

أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في بيان لها على موافقتها لاستقالة محمد لبريني من عضوية المجلس الوطني للصحافة، وقال بيان للفيدرالية توصلت ''شـــوف تيفي'' بنسخة منه أن ''المكتب التنفيذي يعبر مرة أخرى عن أسفه لهذه الاستقالة المليئة بالدروس والعبر، وأنه يزكي قرار فريق الناشرين بتجميد مساهمتهم في مسلسل هيكلة المجلس الوطني للصحافة إلى حين تصحيح المسار وتنقية الأجواء الكفيلة بأن تجعل من المجلس جزء من الحل وليس جزء من المشكلة''.

و أكد البيان أن هذا المجلس يجب أن يكون جزء من حل القضايا المتعلقة بالصحافة لا جزء من المشكلة، وقال إنه تلقى ''أمس السبت بأسف شديد رسالة استقالة من المجلس الوطني للصحافة من الأستاذ محمد البريني، العضو الثامن في فريق الناشرين المعين من طرف الفيدرالية بصفتها الهيئة الأكثر تمثيلية في صنفها''.

وأضاف أنه '' عقب اجتماع تقييمي عقده الأعضاء الناشرون المنتخبون أول أمس، بحضور الأستاذ محمد البريني، وقفوا فيه على الأجواء التي واكبت تشكيل المجلس والمطبات التي تهدده بجدية بالإصابة بعجز بين في القوة المعنوية الضرورية لممارسة مهامه النبيلة في التنظيم الذاتي للمهنة والتخليق''.

وزاد أن ''الجو الذي خيم على مشهدنا الصحافي، منذ انطلاق المراحل العملية لتشكيل المجلس، والذي لم يزد سوى تكدرا وتعكرا وتعفنا، هذا الجو، وا أسفاه، كرس الصورة السلبية التي كونتها عن الصحافة المغربية فئات واسعة من المواطنين، ويهدد بتجريد المجلس من المصداقية ومن السلطة المعنوية، حتى قبل تنصيبه''.