 مثيــر..مغنية شهيرة التقطت صورة سيلفي مـــع جثة والدها ﻿
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مثيــر..مغنية شهيرة التقطت صورة سيلفي مـــع جثة والدها

بتاريــخ : 22 يوليوز 2018 / 14:09 مثيــر..مغنية شهيرة التقطت صورة سيلفي مـــع جثة والدها | ثقافة و فنون
مثيــر..مغنية شهيرة التقطت صورة سيلفي مـــع جثة والدها
نشرت صحيفة ''ذا صن'' البريطانية قصة إنسانية مؤلمة لمغنية شهيرة قامت بالتقاط سيلفي وهي ترتدي قبعة، وخلفها جثة والدها محنية الرأس على سرير المستشفى، الذي توفي فيه قبل وقت قصير من التقاط الصورة.

شوف تيفي

نشرت صحيفة ''ذا صن'' البريطانية قصة إنسانية مؤلمة لمغنية شهيرة قامت بالتقاط سيلفي وهي ترتدي قبعة، وخلفها جثة والدها محنية الرأس على سرير المستشفى، الذي توفي فيه قبل وقت قصير من التقاط الصورة.

 وأجبرت العارضة والمغنية الصربية الشهيرة ''جيليكا لبوبيسيتش'' على حذف الصورة بعد موجة غضب من قبل متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام رغم كلمات العزاء الحزينة التي كتبتها على الصورة المثيرة للجدل، ونعتت فيها والدها قائلة ''شكرا على كل شيء ستبقى في قلوبنا مع وضع رموز تعبيرية تبكى وقلب مكسور''.

وتعرضت المغنية لهجوم مروع ووصفها الكثيرون بالمريضة وأنها يجب أن تشعر بالخجل، قبل أن ترضخ لطلبات حذف الصورة و قامت بإغلاق حسابها فيما بعد.

 مثيــر..مغنية شهيرة التقطت صورة سيلفي مـــع جثة والدها



 

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شوف تيفي المغرب البريطانية إنسانية مؤلمة مغنية شهيرة

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