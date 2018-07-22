مؤلم..رحلة شاب إلى شاطئ بوزنيقة تنتهي بفاجعة+صورة ﻿

شهد شاطئ مدينة بوزنيقة، أمس السبت 21 يوليوز، واقعة جد مؤلمة، تمثلت في وفاة شاب في عقده الثاني خلال سباحته بمياه الشاطئ، نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

''شوف تيفي''

شهد شاطئ مدينة بوزنيقة، أمس السبت 21 يوليوز، واقعة جد مؤلمة، تمثلت في وفاة شاب في عقده الثاني خلال سباحته بمياه الشاطئ، نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الشاب الهالك، طلب من أصدقائه انتظاره حتى يقوم بالسباحة لمغادرة الشاطئ، إلا أنهم تفاجؤوا بسقوطه مغشيا عليه وسط المياه، ما جعلهم يسارعون لإخراجه، مشيرا إلى أن طبيبة كانت بعين المكان، عاينته، وأبلغتهم بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وأكد ذات المصدر أن هذه الطبيبة طالبت بضرورة الإسراع في إبلاغ الوقاية المدنية حتى يتم إنقاذه من الموت، إلا أن تأخر سيارة الإسعاف في الوصول لعين المكان، ساهم في عدم إنقاذ حياة الشاب الذي تم نقله إلى مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية ومنه تم نقل جثته إلى مستودع الأموات الرحمة بالبيضاء لإخضاعها للتشريح الطبي.



