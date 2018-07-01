صادم..تسمم 25 طفلا بمخيم الحوزية ضواحي مدينة الجديدة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن مستعجلات المستشفى المحلي لمدينة الجديدة، استقبلت أمس السبت 21 يوليوز، 25 طفلا، أصيبوا بتسمم خلال تواجدهم بالمخيم الصيفي الخاص بمنطقة ''الحوزية''.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن مستعجلات المستشفى المحلي لمدينة الجديدة، استقبلت أمس السبت 21 يوليوز، 25 طفلا، أصيبوا بتسمم خلال تواجدهم بالمخيم الصيفي الخاص بمنطقة ''الحوزية''.

وأوضح أحد المسؤولين عن مخيم ''الحوزية'' لـ ''شوف تيفي'' يومه الأحد، أن سيارات الإسعاف، نقلت 25 طفلا لتلقي العلاجات الضرورية، مبرزا أن المستشفى سمحت ل 22 طفلا بالمغادرة، وقررت الاحتفاظ بثلاثة آخرين لإخضاعهم للمراقبة الطبية.

وأبرز هذا المسؤول أن الأسباب الكامنة وراء إصابة الأطفال بالتسمم، ما تزال إلى حدود الساعة مجهولة في انتظار ظهور نتائج التحليلات، مشددا على أن المسؤولين عن المخيم، يقومون بمجهودات مهمة لمراقبة جودة الأغذية المقدمة لجميع الأطفال.