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انفـــــراد..عزيز الرباح ينفي خبر تقديم استقالته..وهذا موقفه من إلغاء تقاعد البرلمانيين

بتاريــخ : 22 يوليوز 2018 / 12:15 انفـــــراد..عزيز الرباح ينفي خبر تقديم استقالته..وهذا موقفه من إلغاء تقاعد البرلمانيين | بوليتيك
انفـــــراد..عزيز الرباح ينفي خبر تقديم استقالته..وهذا موقفه من إلغاء تقاعد البرلمانيين
كــذب عـــزيز الرباح الوزير الحالي للطاقة والمعادن خبر تقديم استقالته إذا ما تم إلغاء تقاعد البرلمانين من خلال النقاش الذي يروج هذه الأيام بلجنة المالية بقبة البرلمان والذي من المنتظر أن يعرف

 شوف تيفي

 كــذب عـــزيز الرباح الوزير الحالي للطاقة والمعادن خبر تقديم استقالته إذا ما تم إلغاء تقاعد البرلمانين من خلال النقاش الذي يروج هذه الأيام بلجنة المالية بقبة البرلمان والذي من المنتظر أن يعرف انفراجا بعد التصويت عن المقترح في جلسة عمومية.

 وأضــــــاف الرباح في مكالمة هاتفية خــص بها ''شوف تيفي'' أن ما يتم الترويج له في عدد من المنابر الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي ليس إلا كذب و بهتان وكلام قديم سبق وتم تداوله لأغراض سياسية لا أساس لها من الصحة.

 وزاد الرباح ، أنه قد سبق ونشر تكذيبا منذ ما يقارب ثلاث سنوات حول نفس المسألة، ليعود هذا الموضوع إلى الساحة الفيسبوكية خصوصا مع اقتراب التصويت على موضوع تقاعد البرلمانين الذي أضحى قضية رأي عام.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي عزيز الرباح استقالة تقاعد البرلمانيين

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انفـــــراد..عزيز الرباح ينفي خبر تقديم استقالته..وهذا موقفه من إلغاء تقاعد البرلمانيين

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